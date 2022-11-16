Cezaevine uyuşturucu soktuğu tespit edildi: Avukata tutuklama

Kocaeli'ndeki Kandıra 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda, müvekkili olan hükümlüye uyuşturucu getirdiği belirlenen avukat B.O.U. tutuklandı.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:32
Cezaevine uyuşturucu soktuğu tespit edildi: Avukata tutuklama
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Kandıra 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na 10 Kasım'da giden avukat B.O.U.'nun, müvekkili olan hükümlüye uyuşturucu madde verdiği tespit edildi. Bunun üzerine Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca B.O.U. hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat B.O.U.'nun ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 kök sökülmüş, 1 kök saksıda dikili 2 Hint keneviri, daralı ağırlığı 1,88 gram tütüne karıştırılmış esrar, 1,65 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 6 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

B.O.U., 14 Kasım'da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan B.O.U., 15 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


CEZAevi Kandıra kocaeli

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