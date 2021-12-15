Cezayı yiyen Yeni Akit : 'Bu mu Erdoğan'ın yargısı?'
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, iki ayrı davada Aydın Doğan ve torunu Aydın Doğan Yalçındağ’a toplam 90 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildiklerini yazarak tepki gösterdi. Karahasanoğlu yazısında, "Bu mu Tayyip Erdoğan’ın yargısı?" diye sordu.
Yargının bağımsızlığını ve iktidarın gücünden nemalanmadıklarını aldıkları tazminat cezaları ile çürütmeye çalışan Karahasanoğlu, Aydın Doğan’ın akit.com.tr’ye iki dava açtığını birinde torunu Aydın Doğan Yalçındağ’ın da davacı olduğunu yazdı.
Cezayı veren hakimin AKP döneminde alındığıını belirten Karahasanoğlu yazısında şunları söyledi:
"Aydın Doğan, iki dava açmış..
Birisinde, torunu Aydın Doğan Yalçındağ’ı da yanına almış..
Birisi Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde..
Hakimimiz, Bahri Rodoplu..
Sicil numarasına bakarsanız..
AK Parti iktidarı döneminde hakimliğe alınmış bir hukukçu..
Aydın Doğan’ın açtığı davada, 30 bin TL tazminata hükmetmiş."
Karahasanoğlu, Aydın Doğan’ın medyadan çekilmeden önce Hürriyet ve Posta’nın internet sitesinde yayınlanan kadınlara yönelik haberi akit.com.tr’de “eleştirdikleri” için haklarında açılan ve 5 Ekim’de görülen duruşmada, iş insanına 30 bin TL tazminat cezası ödemeye mahkûm olduklarını ifade etti.
Blu TV’de yayınlanan filmleri “Dede ve torun” ilişkisini belirtilerek yaptıkları haber nedeniyle haklarında açılan davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında ise Aydın Doğan’ın 40 bin TL, torun Yalçındağ’ın ise 20 bin TL tazminat kazandığını yazan Karahasanoğlu, ‘Bu mu Tayyip Erdoğan’ın yargısı?’ başlıklı yazısını şöyle sonlandırdı:
“Bu ülkede yargı, Erdoğan’ın iki dudağı arasında mı? Akit de Erdoğan’ı haklı-haksız her zaman savunan ve bu yüzden de iktidarın nimetlerinden haksız yere yararlanan bir medya organı mı?”
Video Haberler
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- AKP'de istifa depremi
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- Babacan iktidara seslendi
- Tam liste paylaşıldı: İşte Gökçek'in teslim etmedikleri
- Kar yağışı için saat verdi
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'
- Gökçek yıllar sonra teslim etti
- Bill Gates, pandeminin sonu için tarih verdi
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde