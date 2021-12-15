Cezayı yiyen Yeni Akit : 'Bu mu Erdoğan'ın yargısı?'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 11:34

Yargının bağımsızlığını ve iktidarın gücünden nemalanmadıklarını aldıkları tazminat cezaları ile çürütmeye çalışan Karahasanoğlu, Aydın Doğan’ın akit.com.tr’ye iki dava açtığını birinde torunu Aydın Doğan Yalçındağ’ın da davacı olduğunu yazdı.

Cezayı veren hakimin AKP döneminde alındığıını belirten Karahasanoğlu yazısında şunları söyledi:

"Aydın Doğan, iki dava açmış.. Birisinde, torunu Aydın Doğan Yalçındağ’ı da yanına almış.. Birisi Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde.. Hakimimiz, Bahri Rodoplu.. Sicil numarasına bakarsanız.. AK Parti iktidarı döneminde hakimliğe alınmış bir hukukçu.. Aydın Doğan’ın açtığı davada, 30 bin TL tazminata hükmetmiş."

Karahasanoğlu, Aydın Doğan’ın medyadan çekilmeden önce Hürriyet ve Posta’nın internet sitesinde yayınlanan kadınlara yönelik haberi akit.com.tr’de “eleştirdikleri” için haklarında açılan ve 5 Ekim’de görülen duruşmada, iş insanına 30 bin TL tazminat cezası ödemeye mahkûm olduklarını ifade etti.

Blu TV’de yayınlanan filmleri “Dede ve torun” ilişkisini belirtilerek yaptıkları haber nedeniyle haklarında açılan davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında ise Aydın Doğan’ın 40 bin TL, torun Yalçındağ’ın ise 20 bin TL tazminat kazandığını yazan Karahasanoğlu, ‘Bu mu Tayyip Erdoğan’ın yargısı?’ başlıklı yazısını şöyle sonlandırdı: