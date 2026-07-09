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Change.org Türkiye yeniden erişime açıldı

Change.org Türkiye yeniden erişime açıldı

9.07.2026 17:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Change.org Türkiye yeniden erişime açıldı

Türkiye'de 22,6 milyon kullanıcısı bulunan ve 19 Haziran'da erişime kapatılan dijital savunuculuk platformu Change.org Türkiye hakkındaki erişim engeli, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından iptal edildi.
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Türkiye'de milyonlarca insanın toplumsal sorunlara dikkat çekmek, karar alıcılara ulaşmak ve değişim talep etmek için kullandığı dijital savunuculuk platformu Change.org, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yeniden erişime açıldı.

Platform, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında verilen bir kararla 19 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'de erişime kapatılmıştı.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Karara karşı yasal itiraz yoluna başvuran platformun yürüttüğü sürecin ardından erişimin engellenmesi kararı iptal edildi. Platform, 9 Temmuz Perşembe günü Türkiye'deki kullanıcılarına kapılarını yeniden açtı. 

Dünya çapında 196 ülkede 200 milyondan fazla insanın kullandığı platform, 2012 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'de 22,6 milyon kullanıcısı bulunan platformda bugüne kadar 150 milyondan fazla imza verildi ve 250 binden fazla kampanya başlatıldı. Sadece 2025 yılında Türkiye'de 97 kampanya başarıyla sonuçlandı. 

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANCIMIZI KORUDUK"

Erişim engeli sürecinde  destek gören Change.org Türkiye adına, Türkiye ve Bölge İletişim Direktörü Didem Korkut bir açıklama yaptı.

Korkut, "Change.org olarak hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bu süreç boyunca koruduk" ifadelerini kullanarak, bu zorlu süreçte kendilerine destek veren kullanıcılara, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya teşekkürlerini sunduklarını belirtti. Korkut ayrıca, "Gösterilen dayanışma, Change.org'un yalnızca bir teknoloji platformu değil, ortak iyilik için bir araya gelen güçlü bir topluluk olduğunu bir kez daha ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.  

NE OLMUŞTU?

Kula Sulh Ceza Hâkimliği, 17 Haziran 2026 tarihinde 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca Change.org'a erişim engeli kararı verdi. Kararın 19 Haziran 2026'da tebliğ edilmesiyle birlikte platformun Türkiye'den erişimi kapatıldı.

Aynı gün Change.org ekibi karara konu olan içeriği yayından kaldırarak hukuki süreci başlattı. 24 Haziran 2026 tarihinde hukuki itiraz resmi yollarla mahkemeye sunuldu. Change.org tarafından yapılan bu itiraz, 6 Temmuz 2026'da Kula Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul edildi.

Erişim engeli kararının iptal edilmesiyle birlikte platform, 9 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'deki kullanıcılarına yeniden hizmet vermeye başladı.  

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