CHP, Çarşamba Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması düzenledi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve CHP Çarşamba ilçe örgütü ile birlikte Çarşamba Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hancıoğlu, “Mecliste dile getirdiğim gibi iktidar Çarşamba Şeker Fabrikası’nı talan edip adım adım yok ediyor. Lojmanlarının arazisi ile beraber TOKİ’ye devredilmesi bunun açık bir kanıtıdır. Koskoca Çarşamba ilçesinde konut yapılacak hiç mi arazi yok? Zehir santralı için arazi buldunuz, sosyal konut için mi arazi bulamıyorsunuz?” dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ise “Çarşamba Şeker Fabrikası’ndaki makine parçalarını yedek parça olarak diğer fabrikalara gönderdiler. Parsel parsel parçalayarak Çarşamba Şeker Fabrikası’nı kapatıyorlar. Samsun’da AKP’nin 6 tane milletvekili var, neden susuyorsunuz? ” diye konuştu.