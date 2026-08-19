CHP'de butlan MYK'si toplandı

Butlan yönetimi altındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), partinin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda; "Çerçeve Yasa", iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri ele alınacak.

Toplantıda ayrıca CHP’nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül için yapılacak planlamalar, İl Başkanları Toplantısı ve kurultay takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

SARI, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının gündemine ilişkin saat 16.30'da CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.