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CHP’de butlan yönetimi de seçilmişler de kurultay davasıyla ilgili kararı bekliyor

CHP’de butlan yönetimi de seçilmişler de kurultay davasıyla ilgili kararı bekliyor

18.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Sarp Sağkal
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CHP’de butlan yönetimi de seçilmişler de kurultay davasıyla ilgili kararı bekliyor

CHP’nin butlan yönetimi kurultay davasıyla ilgili temyiz başvurusunu çektikten sonra artık dava kararının 1,5 ay gibi bir süre içinde kesinleşmesini bekliyor. YENİ Parti’ye geçmeyen CHP’deki seçilmişler ise hem “Yargıtay dosyayı incelemeli” diyor hem de şu ana kadar butlan yönetiminin yaptıklarını “Kendi çıkarları için yol temizliği” olarak değerlendiriyor. Dava kararı kesinleşirse, süreci beklerken CHP’de kalan isimlerin de YENİ Parti’ye katılması bekleniyor.
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CHP’nin mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetimi, 38. Olağan Kurultay’la ilgili davada partinin seçilmiş yönetiminin Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusunu 25 Ağustos’ta geri çekti. Butlan yönetimi bu durumun gerekçesini “kurultay sürecinin önündeki engelleri kaldırmak” olarak açıkladı. Ayrıca butlan yönetimi, Özel yönetiminin de artık yeni bir parti kurarak CHP’den ayrıldığına dikkat çekti. Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, bu hamlelerinden sonra davanın artık bir Yargıtay denetimine ihtiyacı kalmadığını söyleyerek “Hâlâ bir Yargıtay denetiminin olacağı biçimdeki değerlendirmeler doğru değildir. Önceki dönem Parti Meclisi üyelerinin feri müdahillik talepleri olmuştu. Ancak ana davacı CHP olduğu için ve CHP bundan vazgeçtiği için feri müdahillik bir temyiz şartı yaratmıyor” dedi. Bu kapsamda butlan yönetimi yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kurultay davasıyla ilgili kararın kesinleşmesini bekliyor. 

‘KURULTAYDAN KAÇTILAR, YARGITAY’DAN KAÇIYORLAR’

Partinin seçilmiş yönetiminde yer alan ve YENİ Parti’ye geçmeyen CHP’liler ise, butlan yönetiminin mahkeme kararından bu yana parti içinde ve yargıda yaptıklarına dikkat çekiyor. Butlan kararı ilk çıktığında hemen kurultay yapılması için yaptıkları “Temyizi geri çekin” çağrılarının dinlenmediğini anımsatan partinin seçilmiş kurmayları “O dönem kurultaydan kaçmak için davayı kullandılar. Bu sürede parti içinde ihraçlar yaptılar. Parti içi iktidarlarını sağlamlaştırmak için bir yol temizliği yaptılar. Onlar parti içi yolları kilitleyince YENİ Parti kuruldu. Sonunda kalan herkesi de disipline yolladılar ve şimdi ‘Kurultay için’ diyerek temyiz başvurusunu geri çekiyorlar. Yapılan her şey niyeti gösteriyor. ‘Hukuk’ diyerek yönetime el koyanlar şimdi dosyayı Yargıtay’dan kaçırıyor” dedi. Yargıtay’ın hukuki etik olarak feri müdahillik başvurusunu incelemesi gerektiğini belirten kurmaylar “Ne olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı. 

YENİ PARTİ’YE KATILACAKLAR

Öte yandan; partinin seçilmiş isimleri, mahkeme kararı butlan yönetiminin dediği gibi yaklaşık 1,5 aylık bir sürede kesinleşirse YENİ Parti’ye geçeceğini söylüyor. Bu kapsamda CHP’de seçilmiş yönetimden kalan son isimlerin en geç YENİ Parti’nin 14 Kasım’da yapacağı kurultay öncesi partiye katılması bekleniyor. YENİ Parti kurmayları ise CHP’deki bu tartışmaları CHP’de kalan isimlerin takip ettiğini, kendilerinin YENİ Parti’nin çalışmalarına odaklandığını belirtiyor.

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