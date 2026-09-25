CHP’de butlan yönetimi Yavaş’a sert açıklamaları sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki gün CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Butlan yönetiminden Yavaş’a yönelik istifası öncesi olduğu gibi sonrası da sert değerlendirmeler yapıldı. Butlan yönetiminin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından “CHP’den ayrılanlar CHP’yi değil, siyaseti bırakmıştır. Sayın Mansur Yavaş da CHP’den ayrılmamış; fiilen siyaseti bırakmıştır. Artık muhalefetin ortak adayı olamaz. AK Parti’ye katılması hâlinde yeniden belediye başkanı seçilmesi; bağımsız kalması hâlinde ise aynı siyasal gücü koruyarak adaylığını sürdürebilmesi mümkün değildir” paylaşımını yaptı. Butlan yönetimi genel olarak Yavaş’a butlan sürecinden bu yana CHP’de kalmasına karşın taraf belirtmediği için tepki gösteriyor. Özellikle 9 Eylül’de yapılan kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmadığı için de kırgın olduğunu belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarının Yavaş’la bir süredir yaşanan gerilimde öne çıkan yorumunun “Kimse CHP’den üstün değildir. Partide kalan kurumsal yapıya saygı göstermelidir. Kişiler gider, parti kalır” olduğu görülüyor.

‘NE YAPARSA SAYGI DUYARIZ’

YENİ Parti kanadı ise, CHP’den ayrılıp yeni bir parti kurduğundan bu yana hiçbir belediye başkanını ayrılığa ya da üye olmaya zorlamayacağına ilişkin söylemini yineliyor. Bu açıklamaları YENİ Parti lideri Özgür Özel’in de yaptığını anımsatan kurmaylar “Butlan yönetimi resmen Mansur Bey’in gitmesi için uğraştı. Biz ise başından beri belediye başkanlarının seçildikleri yere hizmetle yükümlü olduklarını, onlarla uğraşılmaması, kavgaların içinde çekiştirilmemesi gerektiğini söylüyorduk. Biz hassasiyetle davrandık ama karşı tarafın çekiştirmesi bu sonucu doğurdu. Bundan sonra Mansur Bey ne yaparsa saygı duyarız. Gelmek isterse gelir, bağımsız kalmak isterse kalır. Biz hepsine saygı duyarız. Önemli olan Ankara halkının hizmet almasıdır” dedi.

Butlan kanadından gelen “Fiilen siyaseti bıraktı”, “Aday olamaz” gibi yorumları “ciddiye almadıklarını” söyleyen kurmaylar “Adaylık gibi konuların konuşulması çok erken. Şu an kendisi bağımsız bir şekilde Ankara’ya hizmet etmeye devam edeceğini söylüyor. İlerde siyasi tablo değişir, neler olur hep birlikte görürüz. Ama her kararını saygıyla karşılıyoruz ve takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.