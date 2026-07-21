CHP’de 'Butlan' yönetiminden tepki çeken hamle: Özgür Özel’in miting görüntülerini kullandılar

CHP içerisinde hukuki süreçler ve görev değişimleri etrafında yaşanan tartışmalar devam ederken, parti genel merkezinin dijital paylaşımları yeni bir gündem maddesi oluşturdu. Hukuki tartışmalar eşliğinde göreve getirilen yönetimde Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Deniz Demir'in yayımladığı kurumsal tanıtım videosu dikkat çekti.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde yapılan incelemeler, videodaki kalabalık ve coşkulu miting sahnelerinin arka planını ortaya koydu.

2 YIL ÖNCEKİ MİTİNG GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

Partinin dijital mecralarında yayınlanan coşkulu ve kalabalık miting sahnelerinin arka planı kısa sürede anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, tanıtım filminde kullanılan görüntülerin CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirdiği halk buluşmaları ve miting organizasyonlarına ait olduğu belirlendi.



Deniz Demir'in paylaşımı şu şekilde:

Sabahın karanlığında yola çıkanların, alın teriyle yaşayanların, geçim mücadelesi verenlerin sesi hiç susmadı.



Emek görünmeden adalet gelmez. pic.twitter.com/4sG3OijSxC — Deniz Demir 🇹🇷 (@demirdenizchp) July 12, 2026





CHP YouTube kanalından iki sene önce yayımlanan videodaki sahne:



