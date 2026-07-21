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CHP’de 'Butlan' yönetiminden tepki çeken hamle: Özgür Özel’in miting görüntülerini kullandılar

CHP’de 'Butlan' yönetiminden tepki çeken hamle: Özgür Özel’in miting görüntülerini kullandılar

21.07.2026 15:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP’de 'Butlan' yönetiminden tepki çeken hamle: Özgür Özel’in miting görüntülerini kullandılar

CHP'de "mutlak butlan" süreci sonrası göreve getirilen yönetimin Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'in paylaştığı tanıtım videosu tartışma yarattı. Yayınlanan videoda, parti tarafından görevden alınan seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in 2 yıl önce gerçekleştirdiği mitinglere ait görüntülerin kullanıldığı ortaya çıktı.

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CHP içerisinde hukuki süreçler ve görev değişimleri etrafında yaşanan tartışmalar devam ederken, parti genel merkezinin dijital paylaşımları yeni bir gündem maddesi oluşturdu. Hukuki tartışmalar eşliğinde göreve getirilen yönetimde Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Deniz Demir'in yayımladığı kurumsal tanıtım videosu dikkat çekti.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde yapılan incelemeler, videodaki kalabalık ve coşkulu miting sahnelerinin arka planını ortaya koydu.

2 YIL ÖNCEKİ MİTİNG GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

Partinin dijital mecralarında yayınlanan coşkulu ve kalabalık miting sahnelerinin arka planı kısa sürede anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, tanıtım filminde kullanılan görüntülerin CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirdiği halk buluşmaları ve miting organizasyonlarına ait olduğu belirlendi.

Deniz Demir'in paylaşımı şu şekilde:



CHP YouTube kanalından iki sene önce yayımlanan videodaki sahne:

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İlgili Konular: #CHP #mutlak butlan