CHP’de Diyarbakır’dan, Kars’a, Muğla’dan, Hollanda’ya istifa zinciri

CHP'li milletvekilleri dün kulislerdeki ‘toplu istifa’ iddialarının gölgesinde TBMM’de kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Mali konuların görüşüldüğünün belirtildiği, Özgür Özel'siz yapılan toplantı çok kısa sürdü. Toplantı sonrası istifalara ilişkin konuşan vekiller “Daha öyle bir karar yok, gündemdeki konuları görüştük. CHP milletvekili olarak devam ediyoruz” dedi. CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir ise “Önemli kararları oy birliğiyle aldık. Paylaşılması gerekenleri bildireceğiz” diye konuştu. Sonrasında Emir, Meclis’te bir de basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘KOLTUK HIRSI DOLAYISIYLA BAŞARISIZ OLDU’

Burada yaptığı açıklamada CHP’de yaşananlara ilişkin konuşan Emir, “Partimizi 2020 yılına ışınlamayı düşündüler ama CHP'yi bölemediler. Genel merkezde bulabildikleri bir avuç kifayetsiz muhterisler ve hukuksuz mahkeme kararlarıyla iktidar yürüyüşümüzü durdurabileceklerini düşündüler. Biz milletin sesine kulak veriyoruz. CHP'liler ayaktadır ve bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür. Biz baba ocağını terk etmemek üzere her türlü girişimi yaptık ama girişimlerimiz AKP yargısının ve AKP yargısına bel bağlayan bir avucun koltuk hırsı dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlandı” dedi.

‘GÜÇLÜ BİR YOLA ÇIKIYORUZ’

Yeni partiye ilişkin somut bir tarih ya da milletvekili sayısı paylaşmayan Emir, “Giderek büyüyen ve güçlenen milletvekili grubumuzla herkes görecek ki bambaşka, çok güçlü bir yola çıkıyoruz. Milletin önüne duranların milletin ayakları altında ezileceğini göstereceğimiz günler çok yakın. Çok güçlü bir başlangıçla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İSTİFA ZİNCİRİ YAŞANDI

Milletvekillerinin istifasının yanı sıra üyelerin, il-ilçe başkanlarının ve belediye başkanlarının istifaları da konuşuluyor. Dün Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa ederken Kars Susuz Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri de partiden ayrıldığını duyurdu. CHP Muğla İl Başkanlığı görevinden alınan seçilmiş il yönetimi ise e-Devlet üzerinden CHP üyeliklerini sonlandırdı. İstifalar yurt dışına da sıçradı. CHP Hollanda Birliği Başkanı ve yönetim kurulu da parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Önceki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de "Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek"

sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.