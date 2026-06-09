CHP’de grup toplantısı gerilimi iyice yükseldi, iki taraf da rest çekti

CHP’de “Grup toplantısını kim yapacak?” gerilimi dün sabah saatlerinden itibaren başladı. Erken saatlerde partinin seçilmiş yönetimini toplamak için Meclis’e gelen CHP lideri Özgür Özel, grup konusundaki açıklamaları toplantı sonrası yapacaklarını söyledi. Hemen hemen aynı dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekillerinden Hüseyin Yıldız, konuklar konusunda grup amirliği odasına girdikten sonra gazetecilere grup toplantısını Kılıçdaroğlu’nun yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimler, hafta sonundan itibaren sosyal medya hesaplarından bugün yapılacak grup toplantısını izlemek için farklı illerden Meclis’e otobüs kaldırılacağını paylaştı. Özel kanadının da gruba kurultay isteyen eski milletvekillerini davet ettiği öğrenildi.

KURULTAY İFADELERİNE SAHİP ÇIKTI

Özel kanadı Meclis’te toplantısını sürdürürken, Kılıçdaroğlu’nun Grup Başkanı olarak düşündüğü belirtilen Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bir alt kattaki basın toplantısı salonunda tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. İlk olarak Özel dönemine eleştiriler getiren Öztrak, “CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tek gündemi yaptığını, normalleşmeyle hata ettiğini, kritik yasa tekliflerini engelleyemediğini ve etkisiz mitingler yaptığını” söyledi. Kurultay davasıyla ilgili verilen ifadelere sahip çıkan Öztrak “En yakınlarınızın kurultayda delegenin iradesini satın almak için operasyon yaptıklarına dair itiraflarını nereye koyacağız?” dedi. Meclis’te bir paralel genel merkez oluşturulmaya çalışıldığını savunan Öztrak “TBMM Grubu’nda genel merkeze alternatif yönetim oluşturması neyin nesidir?” ifadelerini kullandı. Öztrak, grup toplantısını kimin yapacağıyla ilgili soruya karşı da “Mevzuat ‘Grup Başkanı, Genel Başkana bağlı çalışır’ diyor. Mevzuat buysa Grup Başkanı, Genel Başkan’ın söylediklerine uymak durumundadır” yanıtını verdi. “Grup toplantısına katılmayan milletvekilleri için bir ihraç listesi olacak mı?” denilmesi üzerine Öztrak, “CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne demek kurul toplantısına katılmamak? Böyle bir şey olmaz” dedi. Kılıçdaroğlu’nu “seçilmiş” olarak da ilan eden Öztrak “Burada atanmışlık veya seçilmemiş diye bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alarak seçilen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu” savunmasını yaptı.

UZLAŞI ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

CHP lideri Özel, öğlen saatlerinde partinin seçilmiş yönetimiyle toplantısını tamamladıktan sonra gazetecilere konuştu. “Bir saray aklıyla karşı karşıyayız” diyen Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Manisa’ya gitmek istediğini ancak bunun üzerine Kılıçdaroğlu kanadının Özel gelmeyecek diye Meclis’te grup toplantısı yapmaya karar verdiğini söyledi. Durum böyle olunca Kılıçdaroğlu tarafıyla uzlaşmaya çalıştığını anlatan Özel “Grup toplantısı için bulunması gereken 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda, grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve Meclis Başkanlığı’nın da takdir ettiği gibi Grup Başkanı ya da Grup Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecekken, bir korsan toplantı yapılma niyeti var. Şunu önerdim: ‘Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz.’ Bu reddedildi. Bugün sabah dahi, ‘Genel Merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa’da olmak istiyorum’ dedim. Bu da reddedildi. ‘Niye bu toplantı?’ sorusuna da şu cevap veriliyor. ‘Özgür Özel Manisa’ya gideceğini söyledi basın mensuplarına. Biz de grup toplantısı yapmaya karar verdik.’ Kemal Bey böyle ifade etmiş, ‘Özgür Özel dedi, ben de yapacağımı söyledim. Bu toplantıyı yapmak istiyorum.’ Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım. Partililerimizi grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek’i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum” dedi.

‘KURULTAYDA ADAY OLSUN’ ÇAĞRISI

Özel, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapma ihtimaliyle ilgili de “Başka bir yerde yaparlar, onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum” ifadelerini kullandı. CHP genel merkezinde yaşanan polis baskınını anımsatan Özel “Sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişilerden arınmaya, CHP’lileri asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’na da çağrı yapan Özel “Kemal Bey bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almalıdır. Kurultayı toplamak, aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Ama son dört seçimi AKP yargısı yok kabul etti diye, 2020 yılındaki Genel Başkanlık sıfatıyla kaybettiğiniz kongreden sonra burada gelip de ‘2020 yılından Genel Başkanım ve grup toplantısı yapacağım. Kitlemi de kendi taşıyacağımı. Antalya’dan, İzmir’den otobüs kaldırıp kitle getireceğim ve sabah 07.00 ekibinden de destek isteyeceğim’ derseniz, bu olmaz” ifadelerini kullandı.

‘BEN BURADA LAZIMIM’

“Milletvekillerinin seçtiği Grup Başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir” diyen Özel “Bu konuda bunu yaptığımızda zaten bize güvenenler, inananlar, arkamızda duranlar asla buna izin vermezler. Kemal Bey’den beklenen, 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil; bir sağduyu göstermeleri. Hiç olmazsa burada artık geçmişte kendisine güvenmiş olanları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye daha sebebiyet vermek değil; bu sefer olsun yakışanı yapmaktır” diye konuştu. Özel, Ferdi Zeyrek için de “Çok düşündüm, ‘Ne yapmalıyım?’ diye. Ferdi’nin sesini duydum. Oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana şöyle derdi; ‘Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz.’ O yüzden yarın ben burada lazımım” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İKİ YAZI GÖNDERDİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, dün CHP Grup yönetimine grup toplantısı yapacağına dair bir yazı gönderdi. Ancak grup yönetimi, yazının teamüllere aykırı olduğunu belirterek işleme almadı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu yönetimi Meclis Başkanlığı’na ayrı bir yazı daha yazdı. Kılıçdaroğlu söz konusu yazıda bugün 13.30’da grup toplantısı yapacağını belirterek “TBMM’ye gelecek ziyaretçilerimizin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım” dedi. CHP’de grup yönetimi de Özgür Özel’in açıklamasından hemen sonra Özel’in konuşacağıyla ilgili grup kararını TBMM Başkanlığı’na bildirdi.

‘MECLİS ÇATIŞMA YERİNE DÖNMEMELİ’

CHP’de Özel yönetimi, bugün Meclis’te bir kavga olmaması için sağduyu çağrıları yapıyor. Grup toplantısının nasıl yapılacağıyla ilgili grup yönetmeliğinin açık olduğunu söyleyen partinin seçilmiş yönetiminden isimler “Biz hukuku uygulayacağız” diyor. Partinin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre de konuyla ilgili Meclis’te yaptığı basın toplantısında CHP’nin grup yönetmeliğini göstererek “Meclis grubunun yarıdan bir fazlası bunu değiştirebilir. Ama ‘Bunu tanımam’ diyemezsiniz” dedi. Emre, güvensizlik oyu vererek grup yönetiminin de değiştirilebileceğine dikkat çekerek “Ama böyle bir sayıları yok. Butlan yönetiminin Gazi Meclis’i bir çatışma yerine çevirmesine izin verilmemeli” ifadelerini kullandı. Emre, Kılıçdaroğlu kanadının bugün Meclis’e parti baskınının yaşandığı gün gibi “mafyatik tiplerle gelmemesi gerektiğini” söyledi. Böyle bir durumdan yaşananlardan hem Meclis Başkanlığı’nın hem de Kılıçdaroğlu kanadının sorumlu olacağını belirtti. Emre ayrıca, bugünkü grup toplantısına belediye başkanlarını, il başkanlarını, eski milletvekillerini ve parti yöneticilerini davet ettiklerini kaydetti. Öte yandan Kılıçdaroğlu kanadı da bu açıklamalardan sonra ne yapılacaklarının sorulması üzerine “Genel başkanımız Meclis’e gelecek ve grup toplantısını yapacak. Nasıl yapacağını hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu kanadı da gruba konuklarını davet ettiklerini söyledi.