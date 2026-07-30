CHP'de istifa dalgası sürüyor: Elazığ, Muğla ve Hatay'da parti yöneticileri YENİ Parti'ye geçti

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan istifa süreci sürüyor. Son olarak Elazığ, Muğla ve Hatay'da çok sayıda parti yöneticisi ve seçilmiş isim, CHP'den ayrıldıklarını açıklayarak siyasi mücadelelerini Özgür Özel'in Genel Başkanlığını yaptığı YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

ELAZIĞ'DA 8 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

CHP Elazığ İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında 8 ilçe başkanı ile bir İl Genel Meclisi Üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Ortak açıklamayı Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk okudu. Açıklamada, CHP'nin tarihine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı oldukları belirtilirken, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa kararı aldıkları ifade edildi.

Öztürk, bundan sonraki siyasi mücadelelerini Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini söyledi.

KÖYCEĞİZ'DE İLÇE YÖNETİMİ TOPLUCA AYRILDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tanju Satılmış, yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte partiden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu.

Satılmış, yaptığı açıklamada CHP'nin Atatürk'ün emaneti olduğunu ve partiyle gönül bağlarının kopmadığını belirtirken, yaşanan sürecin geçici olduğuna inandıklarını ifade etti. Açıklamanın ardından partililer CHP ilçe binasına kilit vurarak toplu halde YENİ Parti ilçe binasına geçti.

ARSUZ BELEDİYE BAŞKANI DA CHP'DEN AYRILDI

Hatay'ın Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de yayımladığı yazılı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Üstün, siyasi mücadelesini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini belirterek, CHP Arsuz İlçe Başkanlığı, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partilinin de kendisiyle birlikte YENİ Parti'ye katılma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamasında kararın kişisel olmadığını vurgulayan Üstün, bu adımın Hatay'ın ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak bir sorumluluk anlayışıyla alındığını ifade etti.