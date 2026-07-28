CHP'de istifalar dalga dalga: Denizli’de büyükşehir ve ilçe belediye başkanları YENİ Parti’ye geçti

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine getirilmesinin ardından, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılımlar sürüyor.

Son olarak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve kentteki 14 ilçe belediye başkanı yaptıkları ortak basın açıklamasıyla YENİ Parti’ye katıldıklarını duyurdu.

Çavuşoğlu kararı, ‘’Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…’’ başlığıyla yayımladığı ortak basın açıklamasıyla sosyal medya hesabından duyurdu

‘’TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ’’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz.

Gelişen, değişen ve büyüyen Türkiye’mizde; yerel yönetimlerdeki birikimlerimizi daha güçlü bir vizyonla taçlandırmak, halkımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti sunabilmek adına tarihi bir adım atıyoruz.

Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz.

"Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür."

Bugüne kadar bizlere güvenen, dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ülkemizin ve tüm vatandaşlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni dönemimizin kentlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla.”