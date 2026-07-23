CHP'de kapalı grup toplantısı yapıldı: Toplu istifa gelecek mi?

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, salı günü düzenlediği Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını bildirdi. Özel'e yakın milletvekilleri bu kapsamda bugün TBMM'de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen grup toplantısı, 80 milletvekilinin katılımıyla saat 11.00 itibarı ile başladı. Özel'in katılmadığı toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Toplantının gündeminde yeni parti çalışmaları yer aldı.

MURAT EMİR'DEN AÇIKLAMA

Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emir, "Kapalı grup toplantısı yaptık önemli kararlar alınması gerekiyordu oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısı ya da bizzat Genel Başkan'ın bildirmesi gereken bir şey olursa bildireceğiz" dedi. Emir, toplu istifalara ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Toplantının ardından Özel ve beraberindekilerin toplu CHP'den istifa edeceği ve bu doğrultuda milletvekili sayısının 95'e ulaştığı iddia edilmişti.

Özgür Özel yönetiminden konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni parti kurma kararı alan Özel, dün CHP’nin seçilmiş Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile bir araya gelmişti. İstifaların konuşulduğu toplantıda şimdilik 3-4 kişi dışında PM üyelerinin CHP'den istifa etmeyeceği öğrenilmişti. Belediye başkanlarının istifalarına ilişkin ise belediye meclisindeki dengenin gözetilerek hareket edileceği görüşü ortaya çıkmıştı.

Özel, dün akşam konu hakkında yaptığı açıklamada, "Partinin teknik kurulumunu milletvekili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Bir sıkıntımız yok" demişti. Seçilmiş yönetimin parti sözcüsü Zeynel Emre de yeni partinin genel merkez binası için ön anlaşmanın yapıldığını açıklamıştı.

ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAK

Öte yandan CHP'den ayrılacağını duyurduğu Grup Toplantısı'nda Özgür Özel, yeni partide yalnızca milletvekillerinin yer alacağını belirtirken CHP'de yaşanacak istifalar ile yeni partinin TBMM'de ana muhalefet partisi olacağını açıklamıştı.

Ana muhalefet partisi olan CHP'nin mevcut durumda 135 milletvekili bulunuyor.