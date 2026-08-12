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CHP'de mutlak butlan MYK'si atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

CHP'de mutlak butlan MYK'si atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

12.08.2026 15:31:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'de mutlak butlan MYK'si atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

Atanmış Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanan MYK'nin gündeminde, ihraçlar ve il örgütlerine ilişkin atamaların olması bekleniyor.
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Mutlak butlan yönetimindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), atanmış Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda; iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraçlar ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a yönelik değerlendirmelerde bulunulacağı belirtiliyor.

Öte yandan, butlan MYK’sinde ihraçlar ve il örgütlerine ilişkin atamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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