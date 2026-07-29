CHP'de peş peşe istifalar: Belediye başkanları YENİ Parti'ye geçiyor

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılımlar sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) de istifa dalgası büyüyor.

24 Temmuz'dan bu yana farklı illerde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve parti yöneticisi CHP'den istifa ederek siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

İŞTE İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI...

MANİSA

Bugün ilk açıklamalardan biri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ndan geldi. Daha önce YENİ Parti'ye katılacağını açıklayan Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP üyeliğini sonlandırdığını duyurarak "Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ

Manisa'nın ardından Denizli'de de toplu istifa yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğluile 14 ilçe belediye başkanı ortak basın açıklaması yaparak CHP'den ayrıldıklarını ve YENİ Parti saflarına katıldıklarını açıkladı. Ortak açıklamada, "Yerel yönetimlerdeki birikimlerimizi daha güçlü bir vizyonla taçlandırmak, halkımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti sunabilmek adına tarihî bir adım atıyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca, alınan kararın yalnızca siyasi bir tercih olmadığı, ülkeye ve geleceğe duyulan sorumluluğun bir gereği olduğu vurgulandı.

İZMİR

İzmir'de ise Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçe başkanları, ilçe yönetimleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

EDİRNE

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da yaptığı yazılı açıklamayla YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu. Gencan, Türkiye'nin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyduğunu belirterek, yeni siyasi oluşumun ülkenin geleceği için umut olacağına inandığını ifade etti.

HATAY

Hatay'da da iki belediye başkanı CHP'den ayrıldı. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıklarken, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de seçmenlerinden yoğun şekilde siyasi geleceğine ilişkin sorular aldığını belirterek yoluna YENİ Parti'de devam edeceğini duyurdu. Özgün, kararı alırken tabanın ve seçmenlerin görüşlerini dikkate aldıklarını söyledi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta ise Belediye Başkanı Tahsin Erdem, 16 belediye meclis üyesiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Erdem, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini belirtirken, istifaların ardından Zonguldak Belediye Meclisi'nde CHP'nin sandalye sayısı 17'den 1'e düştü.

HÜSEYİN CAN GÜNER DE İSTİFASINI DUYURDU

CHP'den ayrılan isimler arasında tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de yer aldı. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan X hesabı üzerinden açıklama yapan Güner, uzun yıllar görev yaptığı CHP'den istifa ettiğini belirterek, siyasi yaşamına Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'de devam edeceğini bildirdi. Güner, açıklamasında "Bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha önceki bir açıklamasında "200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılacak" ifadelerine yer vermişti. CHP'de başlayan istifa sürecinin önümüzdeki günlerde yeni katılımlarla devam etmesi bekleniyor.