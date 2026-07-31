CHP’de yerel yönetimler düzeyinde istifa iddiaları

CHP’ye yönelik işletilen ‘mutlak butlan’ sürecinin ardından Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti’ye yerel yönetimler düzeyinde katılımlar sürüyor. CHP’nin 31 Mart 2024’te kazandığı belediyelerin büyük kısmı, YENİ Parti’ye geçmeye başladı. Başkent Ankara’da, tutuklu yargılanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in ardından bazı belediye başkanlarının da CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçeceği konuşuluyor.

YAŞAR’IN PARTİSİ TOPLANTININ ARDINDAN BELLİ OLACAK

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay’ın ilerleyen süreçte görevine YENİ Parti saflarında devam edeceğine yönelik iddiaların ardından deneyimli başkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da parti değiştireceği ileri sürüldü. 2009 yılından bu yana Yenimahalle’de başkanlık görevini sürdüren, CHP’ye 1966 yılında Yenimahalle Gençlik Kolları’ndan giriş yapan Yaşar’ın YENİ Parti’ye katılıp katılmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Henüz partisinden istifa etmeyen Yaşar'ın butlan yönetimini desteklemediği, gönlünün YENİ Parti’den yana olduğu öğrenildi. Yaşar partisini, önümüzdeki hafta belediye meclis üyeleriyle yapacağı toplantı sonrası belirleyecek.

KALECİK CHP'DE KALIYOR

Bazı ilçe belediyeleri ise tercihini CHP’de kalmaktan yana kullanıyor. İlk edinimlere göre, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP’de kalmaya karar verdi.

ALEMDAROĞLU DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan 1999-2004 yılları arasında CHP bünyesinde Yenimahalle Belediye Başkanlığı yapmış olan Tuncay Alemdaroğlu’nun partisi CHP’den istifa ettiği öğrenildi.