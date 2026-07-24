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CHP'den istifa etmişti... Özgür Özel'den tarihi imza sonrası ilk paylaşım

CHP'den istifa etmişti... Özgür Özel'den tarihi imza sonrası ilk paylaşım

24.07.2026 12:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'den istifa etmişti... Özgür Özel'den tarihi imza sonrası ilk paylaşım

91 milletvekili ile CHP'den istifa eden Özgür Özel, X hesabından yaptığı ilk paylaşımda, kuruluş dilekçesini imzaladığı YENİ Parti'nin toplumun her kesiminin partisi olduğunu vurguladı. Özel "YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir" ifadesini kullandı.
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'Mutlak butlan' kararından 2 ay sonra seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özel'in kuruluş evraklarını imzaladığı partinin adı ise 'YENİ Parti' oldu ve logosu da açıklandı. Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

"YENİ PARTİ’Yİ KURAN, MİLLETİMİZDİR"

Tarihi imzanın ardından X hesabından ilk paylaşımını yapan Özel, şunları kaydetti:

"YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.

İşçinin YENİ Partisi

Emeklinin YENİ Partisi

Memurun YENİ Partisi

Esnafın YENİ Partisi

Çiftçinin YENİ Partisi

Kadınların YENİ Partisi

Gençlerin YENİ Partisi

Türkiye’nin YENİ Partisi…

Hayırlı, uğurlu olsun."

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