CHP'den istifa etmişti... Özgür Özel'den tarihi imza sonrası ilk paylaşım

'Mutlak butlan' kararından 2 ay sonra seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Özel'in kuruluş evraklarını imzaladığı partinin adı ise 'YENİ Parti' oldu ve logosu da açıklandı. Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.
"YENİ PARTİ’Yİ KURAN, MİLLETİMİZDİR"
Tarihi imzanın ardından X hesabından ilk paylaşımını yapan Özel, şunları kaydetti:
"YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.
İşçinin YENİ Partisi
Emeklinin YENİ Partisi
Memurun YENİ Partisi
Esnafın YENİ Partisi
Çiftçinin YENİ Partisi
Kadınların YENİ Partisi
Gençlerin YENİ Partisi
Türkiye’nin YENİ Partisi…
Hayırlı, uğurlu olsun."
YENİ Parti’yi kuran, milletimizdir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 24, 2026
İşçinin YENİ Partisi
Emeklinin YENİ Partisi
Memurun YENİ Partisi
Esnafın YENİ Partisi
Çiftçinin YENİ Partisi
Kadınların YENİ Partisi
Gençlerin YENİ Partisi
Türkiye’nin YENİ Partisi…
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/skj4qwIoxd