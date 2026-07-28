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CHP’den istifa etti... Defne Belediye Başkanı Özgün YENİ Parti’ye geçtiğini duyurdu

CHP’den istifa etti... Defne Belediye Başkanı Özgün YENİ Parti’ye geçtiğini duyurdu

28.07.2026 07:30:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP’den istifa etti... Defne Belediye Başkanı Özgün YENİ Parti’ye geçtiğini duyurdu

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP’den istifa ettiğini ve siyasi hayatına YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı. Özgün, “Tabanımızın, seçmenimizin ve çevremizin de sesine kulak vererek yola bu şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” dedi.
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Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılacağını duyurdu.

Özgün, yaptığı açıklamada, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in partiyi kurmasının ardından seçmenlerden siyasi geleceğine ilişkin sorular aldığını belirtti.

Özgün, açıklamasında şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından tabanımızdan ve seçmenimizden, münferit olarak da olsa, ne yapacağımıza ilişkin çok sık sorular geliyor. Bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı duydum. Halil İbrahim Özgün olarak siyasi hayatıma YENİ Parti’de devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Gerek demokrasiye gerekse katılımcı demokrasiye olan inancımız gereği tabanımızın, seçmenimizin ve çevremizin de sesine kulak vererek yola bu şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”

İlgili Konular: #CHP #yeni parti #Defne Belediyesi

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