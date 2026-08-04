CHP’den istifa ettiler... Osmaniye’de bazı meclis üyeleri YENİ Parti’ye katıldı

Osmaniye'de CHP'den istifa eden il genel ve belediye meclis üyelerinin bir bölümü YENİ Parti’ye katılırken, bazı isimler ise görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı.

CHP’den istifa eden Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Kara, Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi ve Avrupa Konseyi YBYK Üyesi Melek Beyza Temiz Saltıkalp, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Eser ile Osmaniye Belediye Meclis Üyesi Ceren Kaya siyasi çalışmalarına YENİ Parti çatısı altında devam edeceklerini duyurdu.

Hasanbeyli ilçesinde görev yapan İl Genel Meclis Üyesi Turgay İnanduğçar da CHP'nden istifa ettiğini açıklayarak YENİ Parti saflarında siyaset yapma kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Öte yandan Düziçi Belediyesi'nde görev yapan 7 belediye meclis üyesi, CHP'den toplu olarak istifa etti. Meclis üyeleri şu an için görevlerine bağımsız devam edeceklerini bildirdi.

CHP’den ayrılan Osmaniye Belediye Meclis Üyesi Kenan Mazı ise, herhangi bir partiye katılmayacağını belirterek, görevine bağımsız belediye meclis üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.