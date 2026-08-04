Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’den istifa ettiler... Osmaniye’de bazı meclis üyeleri YENİ Parti’ye katıldı

CHP’den istifa ettiler... Osmaniye’de bazı meclis üyeleri YENİ Parti’ye katıldı

4.08.2026 11:45:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP’den istifa ettiler... Osmaniye’de bazı meclis üyeleri YENİ Parti’ye katıldı

Osmaniye’de CHP’den istifa eden bazı il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri YENİ Parti’ye katıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Osmaniye'de CHP'den istifa eden il genel ve belediye meclis üyelerinin bir bölümü YENİ Parti’ye katılırken, bazı isimler ise görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı.

CHP’den istifa eden Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Kara, Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi ve Avrupa Konseyi YBYK Üyesi Melek Beyza Temiz Saltıkalp, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Eser ile Osmaniye Belediye Meclis Üyesi Ceren Kaya siyasi çalışmalarına YENİ Parti çatısı altında devam edeceklerini duyurdu.

Hasanbeyli ilçesinde görev yapan İl Genel Meclis Üyesi Turgay İnanduğçar da CHP'nden istifa ettiğini açıklayarak YENİ Parti saflarında siyaset yapma kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Öte yandan Düziçi Belediyesi'nde görev yapan 7 belediye meclis üyesi, CHP'den toplu olarak istifa etti. Meclis üyeleri şu an için görevlerine bağımsız devam edeceklerini bildirdi.

CHP’den ayrılan Osmaniye Belediye Meclis Üyesi Kenan Mazı ise, herhangi bir partiye katılmayacağını belirterek, görevine bağımsız belediye meclis üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

İlgili Konular: #CHP #Meclis üyesi #yeni parti

İlgili Haberler

YENİ Parti'nin Edirne kurucu il ve ilçe başkanları belli oldu
YENİ Parti'nin Edirne kurucu il ve ilçe başkanları belli oldu YENİ Parti’nin Edirne teşkilatlanmasında ilk adım atıldı. Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) kararıyla Yücel Balkanlı Edirne Kurucu İl Başkanı, Volkan Akgüngör ise Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.
Yeni Parti 44 il ve 639 ilçede örgütlenmesini tamamladı: Hedef ‘Yeni’yi büyütmek
Yeni Parti 44 il ve 639 ilçede örgütlenmesini tamamladı: Hedef ‘Yeni’yi büyütmek Yeni Parti 44 ilde ve 639 ilçede örgütlenmesini tamamladığını duyurdu. Parti kurmayları bundan sonraki süreç için Özgür Özel’in “Geriye bakarak koşacak değiliz” derken, Özgür Özel’i destekleyen ve CHP’de kalan isimler “CHP için kurultay sürecinin hâlâ belirsiz olduğunu ve haklarında ihraç iddialarının konuşulduğunu” belirtti. Bu kapsamda Özel kanadı, CHP’de kalan bazı isimlerin partinin içindeki çıkmazı görüp sonbaharda Yeni Parti’ye katılabileceğini belirtiyor.
YENİ Partili Özgür Çelik'ten yürüyüş çağrısı: 'Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor'
YENİ Partili Özgür Çelik'ten yürüyüş çağrısı: 'Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor' Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken, yarın YENİ Parti tarafından Tuzla'da bir yürüyüş düzenlenecek. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüşe, "Halkın dediği olur! Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor" sözleriyle çağrı yaptı.