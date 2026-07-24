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CHP'den kaç milletvekili istifa etti? Yeni Parti'ye kaç milletvekili katılacak?

CHP'den kaç milletvekili istifa etti? Yeni Parti'ye kaç milletvekili katılacak?

24.07.2026 11:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'den kaç milletvekili istifa etti? Yeni Parti'ye kaç milletvekili katılacak?

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP'den istifa ettiği bildirildi. Peki, CHP'den kaç milletvekili istifa etti? Yeni Parti'ye kaç milletvekili katılacak?
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CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Peki, CHP'den kaç milletvekili istifa etti? Yeni Parti'ye kaç milletvekili katılacak?

CHP'DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ? 

Özgür Özel ile beraberindeki 90 milletvekili, CHP'den istifa etti ve Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.

CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR 2026

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2026 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı, 28. Dönem sandalye dağılımı kapsamında 135 milletvekili olarak görünmektedir. 

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CHP MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem milletvekilleri, seçim bölgelerine göre TBMM kayıtlarında yer almaktadır. Liste aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

Ahmet Baran Yazgan (Edirne)

Ahmet Tuncay Özkan (İzmir)

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (Manisa)

Ali Fazıl Kasap (Kütahya)

Ali Gökçek (İstanbul)

Ali Karaoba (Uşak)

Ali Mahir Başarır (Mersin)

Ali Öztunç (Kahramanmaraş)

Aliye Coşar (Antalya)

Aliye Timisi Ersever (Ankara)

Asu Kaya (Osmaniye)

Aşkın Genç (Kayseri)

Ayça Taşkent (Sakarya)

Ayhan Barut (Adana)

Aykut Kaya (Antalya)

Aylin Yaman (Ankara)

Aysu Bankoğlu (Bartın)

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İstanbul)

Barış Bektaş (Konya)

Barış Karadeniz (Sinop)

Bekir Başevirgen (Manisa)

Bilal Bilici (Adana)

Burhanettin Bulut (Adana)

Bülent Tezcan (Aydın)

Cavit Arı (Antalya)

Cem Avşar (Tekirdağ)

Cemal Enginyurt (İstanbul)

Cevdet Akay (Karabük)

Cumhur Uzun (Muğla)

Deniz Demir (Ankara)

Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak)

Deniz Yücel (İzmir)

Doğan Demir (İstanbul)

Ednan Arslan (İzmir)

Elvan Işık Gezmiş (Giresun)

Engin Altay (İstanbul)

Ensar Aytekin (Balıkesir)

Erdoğan Toprak (İstanbul)

Evrim Karakoz (Aydın)

Evrim Rızvanoğlu (İstanbul)

Eylem Ertuğ Ertuğrul (Zonguldak)

Fahri Özkan (Kırklareli)

Faik Öztrak (Tekirdağ)

Fethi Açıkel (İstanbul)

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul)

Gamze Taşcıer (Ankara)

Gizem Özcan (Muğla)

Gökan Zeybek (İstanbul)

Gökçe Gökçen (İzmir)

Gökhan Günaydın (İstanbul)

Gülcan Kış (Mersin)

Gülizar Biçer Karaca (Denizli)

Gürsel Erol (Elazığ)

Hasan Öztürk (Bursa)

Hasan Öztürkmen (Gaziantep)

Hikmet Yalım Halıcı (Isparta)

Hüseyin Yıldız (Aydın)

İbrahim Arslan (Eskişehir)

İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ)

İlhan Kesici (İstanbul)

İnan Akgün Alp (Kars)

İsmail Atakan Ünver (Karaman)

İsmet Güneşhan (Çanakkale)

İzzet Akbulut (Burdur)

Jale Nur Süllü (Eskişehir)

Kadim Durmaz (Tokat)

Kadri Enis Berberoğlu (İstanbul)

Kayıhan Pala (Bursa)

Mahir Polat (İzmir)

Mahmut Tanal (Şanlıurfa)

Mehmet Güzelmansur (Hatay)

Mehmet Salih Uzun (İzmir)

Mehmet Tahtasız (Çorum)

Melih Meriç (Gaziantep)

Metin İlhan (Kırşehir)

Murat Bakan (İzmir)

Murat Çan (Samsun)

Murat Emir (Ankara)

Mustafa Adıgüzel (Ordu)

Mustafa Erdem (Antalya)

Mustafa Sarıgül (Erzincan)

Mustafa Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır)

Mühip Kanko (Kocaeli)

Müzeyyen Şevkin (Adana)

Nail Çiler (Kocaeli)

Namık Tan (İstanbul)

Nermin Yıldırım Kara (Hatay)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa)

Nurten Yontar (Tekirdağ)

Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul)

Okan Konuralp (Ankara)

Orhan Sarıbal (Bursa)

Orhan Sümer (Adana)

Ömer Fethi Gürer (Niğde)

Özgür Ceylan (Çanakkale)

Özgür Erdem İncesu (Ardahan)

Özgür Karabat (İstanbul)

Özgür Özel (Manisa)

Özgür Yıldızlı (Kocaeli)

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir)

Reşat Karagöz (Amasya)

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir)

Seda Kâya Ösen (İzmir)

Selma Aliye Kavaf (Manisa)

Semra Dinçer (Ankara)

Serkan Sarı (Balıkesir)

Servet Mullaoğlu (Hatay)

Sevda Erdan Kılıç (İzmir)

Seyit Torun (Ordu)

Sibel Suiçmez (Trabzon)

Suat Özçağdaş (İstanbul)

Sururi Çorabatır (Antalya)

Süleyman Bülbül (Aydın)

Süreyya Öneş Derici (Muğla)

Şeref Arpacı (Denizli)

Tahsin Becan (Yalova)

Tahsin Ocaklı (Rize)

Talat Dinçer (Mersin)

Talih Özcan (Düzce)

Tekin Bingöl (Ankara)

Turan Taşkın Özer (İstanbul)

Türkan Elçi (İstanbul)

Türker Ateş (Bolu)

Uğur Bayraktutan (Artvin)

Ulaş Karasu (Sivas)

Umut Akdoğan (Ankara)

Utku Çakırözer (Eskişehir)

Ümit Özlale (İzmir)

Vecdi Gündoğdu (Kırklareli)

Veli Ağbaba (Malatya)

Yaşar Tüzün (Bilecik)

Yunus Emre (İstanbul)

Yüksel Mansur Kılınç (İstanbul)

Yüksel Taşkın (İzmir)

Zeynel Emre (İstanbul)

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