CHP dikkat çekti! Her gün yaklaşık 284 ruhsatsız silah ele geçiriliyor…

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, 2025’te 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildiğini hatırlatan Genç, 2026’nın ilk üç ayında ise 25 bini aşkın ruhsatsız silah yakalandığını belirterek “Tartışmaların birkaç saniyede silahlı saldırıya dönüştüğü bir ortam oluştu” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bireysel silahlanmanın artık toplumsal güvenliği tehdit eden yapısal bir soruna dönüştüğünü söyledi. “Her gün yüzlerce ruhsatsız silah ele geçiriliyor”

1 YILDA 3 BİNDEN FAZLA SİLAHLI ŞİDDET OLAYI!

Ruhsatsız silah ticaretine, internetten satışlara ve denetimsizliğe karşı daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl bu kürsüde bireysel silahlanmanın ciddi bir toplumsal güvenlik sorunu haline geldiğini söylemiştik. Aradan bir yıl geçti ama tablo daha da ağırlaştı: 2025 yılında 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi, 119 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı, 2026'nın ilk üç ayında ise 25 bini aşkın ruhsatsız silah yakalandı. Bu veriler bugün hâlâ her gün yaklaşık 284 ruhsatsız silahın ele geçirdiğini göstermektedir. Geçtiğimiz yıl 3 binden fazla silahlı şiddet olayı yaşandı, 2 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti; tartışmaların birkaç saniyede silahlı saldırıya dönüştüğü bir ortam oluştu. Devletin görevi vatandaşın silahı yönelmesini izlemek değil vatandaşın can güvenliğini sağlamaktır. Ruhsatsız silah ticaretine, internetten satışlara ve denetimsizliğe karşı çok daha etkili adımlar atılmalıdır."