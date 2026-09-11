CHP Foça İlçe Örgütü'nden AKP'ye geçen Başkan Fıçı'ya beyaz ayakkabı ve siyah çelenkle protesto

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından CHP Foça İlçe Örgütü, belediye önünde protesto düzenledi. Partililer, belediye binası önüne siyah çelenk bıraktı. Protestoda beyaz ayakkabılar da kullanıldı.

CHP Foça İlçe Başkanı Cenk Bakırlı, burada yaptığı açıklamaya Foça'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak başladı. Protesto amacıyla siyah kıyafet giydiklerini belirten Bakırlı, şöyle konuştu:

"Foça’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. Foça’mızın bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayrama rengârenk kıyafetlerimizle gitmek, bembeyaz giyinmek isterdik. Fakat bugün burada toplanma sebebimiz protesto amaçlı simsiyah. Sayın Belediye Başkanımızı dün, beyazlar içinde, siyasi tercihini değiştirek maalesef hiçbirimize haber vermeden ekranlarda seyrettik. Biz ablamızı pilavın içindeki beyaz taş olduğunu, dişimiz kırılana kadar anlamadık."

"BAVULUNA ALIP GİDEMEZ"

CHP örgütünün emeği ve seçmenin siyasi iradesine vurgu yapan Bakırlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün emeğini, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy kullanan insanların siyasi iradesini, halkın Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sevgisini, ‘Ben gidiyorum’ deyip bavuluna alıp gidemez. Bizim itirazımız Cumhur İttifakı’na oy kullanan seçmene değil. Onlar bizim komşularımız, onlar Foça’nın halkı. Bizim itirazımız; Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermiş insanların iradesinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimi kazanması için ter dökmüş kadın kollarının, gençlik kolları ve tam 40 yıldır, 8 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını farklı bir siyasi anlayışa teslim etmemiş bu kentin hafızasını bavuluna koyup gidemez. Foça’da Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Bütün Türkiye bunu bilsin. Bizim vermediğimiz bayrak, emaneten iki buçuk sene, seçime aday çıkaramayıp, Milliyetçi Hareket Partisi’nin arkasına sığınmış adayı dahi olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne teslim edilmesini içimize sindiremiyoruz. Sindirmemeliyiz de."

"BİRBİRİMİZE ÇOK BÜYÜK İHTİYACIMIZ OLACAK"

Siyasi tartışmalarda kullanılan dile ilişkin eleştirilerini dile getiren Bakırlı, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bütün söylemlerimizde, ‘Biz bir aileyiz, biz kardeşiz, birbirimize ihtiyacımız var’ dediğimiz YENİ Partili dostlarımıza. Biz böyle söyledikçe eylemlerinizde, söylemlerinizde ve vücut dilinizde hâlâ bize ‘AKP payandası’, ‘saray payandası’, ‘destekçi’ diye suçlayıp vatan hainliğine kadar giden söylemlerde bulunuyorsunuz. Biz aynı dille karşılık vermek istemiyoruz. Yarın öbür gün inanın Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için birbirimize çok büyük ihtiyacımız olacak. Lütfen bu tavrınızdan dönmeyi tavsiye ediyorum."

"SEKİZ ARKADAŞIMIZ AYRILDI"

Belediye meclisindeki siyasi dağılıma da değinen Bakırlı, CHP'den ayrılan belediye meclis üyelerine yönelik eleştirilerde bulundu. Bakırlı, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partili 10 belediye meclis üyesiydik. Çiğdem Hanım’la birlikte iki tane aslan yürekli Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi kaldık. 8 belediye meclis üyesi arkadaşımız, bir önceki güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nde kalacakları yönünde söylemlerde bulunmalarına rağmen siyasi tercihlerini değiştirdiler ve YENİ Partiye geçtiler. Samimiyete davet ediyoruz. Biz iki belediye meclis üyesi olarak soruyoruz istifaysa istifa, meclisi boşaltmak adına. Belediye başkanının yetersizliğiyle ilgili önergeye imza atmaya var mısınız? Mart ayında belediye başkanını Adalet ve Kalkınma Partisi rozetiyle orada oturtmamak adına hem bütçesini hem de ibrasını geçirmemeye var mısınız? Biz varız! Çok samimiyseniz görelim: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin payandası kimmiş?"

"BELEDİYEMİZE TEKRAR ALTI OKLU BAYRAĞIMIZI DİKECEĞİZ"

CHP'nin Foça'daki siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirten Bakırlı, belediyeyi yeniden kazanacaklarını savunarak şöyle konuştu:

"Yarından itibaren bu siyahları üzerimizden atacağız. Her zaman olduğu gibi, 40 yıldır olduğu gibi, en kısa zamanda belediyemize tekrar altı oklu bayrağımızı dikeceğiz. Bizim bu davaya ömrünü adamış büyüklerimiz var. Dün onların kemikleri sızladı. Beni yetiştiren büyüklerime söz olsun: Cumhuriyet Halk Partisi ayakta kalacak. İzmir’de başka ilçeler geçer mi bilmiyorum. İzmir’deki bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü arkadaşlarıma, bütün ilçelere ve il başkanlığımıza söylüyorum: Burada hiçbir şey değişmedi. Belediyemizde aslanlar gibi varız. Cumhuriyet Halk Partisi binamız Foça halkına da bütün İzmir Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine de açık."

BEYAZ AYAKKABI VE SİYAH ÇELENKLİ PROTESTO

Bakırlı, açıklamasının sonunda belediye önüne getirilen beyaz ayakkabılar ile siyah çelengin protestodaki anlamına ilişkin de "Ablamız kombin yapsın diye iki tane beyaz ayakkabı getirdik. Bir de siyah çelengimizi koyduk. Ölünün evinin önüne ayakkabı koyarlar ya... Biz seni siyaseten bitirdik, ablacığım. İsteyen bu ayakkabıları giysin, YENİ Parti'ye geçen meclis üyeleri dahil Adalet ve Kalkınma Partisi’ne gitsin. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta, Cumhuriyet Halk Partisi tekrar iktidar olacak" dedi.