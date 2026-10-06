CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'fon krizi' çıkışı: 'Erdoğan sonrası mücadelesi var'

İstinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından genel başkanlık görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

'VAHAP SEÇER' AÇIKLAMASI

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına yönelik konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Bunu şimdi söylemiyorum. İlk belediye başkanımız gözaltına alındığında da söyledim.

349 yılla yargılanan belediye başkanlarımız oldu, ama kimse sabahın köründe evini basayım, koluna kelepçeyi vurayım, götüreyim, yargılayayım demedi.

Bir belediye başkanını tutuklamak, beldeye hizmet etmiş kişilerin hizmet almasını engellemek demektir.

Yargılamanın kendine göre kurallarının olması lazım."

"BAZI SİYASİLERLE, BÜROKRATLAR EL ELE VERİP HALKI SOYDU"

Kamuoyunda “fon krizi” olarak gündeme gelen gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bazı siyasetçi ve bürokratların birlikte hareket ederek yurttaşları mağdur ettiğini savunarak, yaşananların devlet krizine dönüştüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında AKP içerisindeki siyasi dengelere de dikkat çekerek, fon krizinin parti içindeki bir hesaplaşmayla bağlantılı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini öne sürdü.

“Bazı siyasilerle, bürokratlar el ele verip halkı soydu” diyen Kılıçdaroğlu, “AK Parti içinde Erdoğan sonrası hesaplaşma var. Acaba bütün bunlar bunun için mi oluyor?” ifadelerini kullandı.

Butlan lideri, "Bu iş birden ortaya çıkmadı. AK Parti içinde Erdoğan sonrası iktidar mücadelesi var. Erdoğan giderse kim gelecek? Acaba bu fon olayının arkasında bu hesaplaşma mı var? Bunu sadece ben söylemiyorum, aşağı yukarı herkes söylüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da söylüyor. Bunları birden fazla yerde sayıyor. Bunları söyledi diye uyarı geliyor, X hesabından yaptığı paylaşımda özür diler gibi atmosfere giriyor. Söylediğin sözün arkasında duracaksın. Arınma sadece CHP'de değil. Arındık zaten ama arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız. Bu millet için yapacağız onu" diye konuştu.

“BUNU VATANDAŞI SOYARAK YAPAMAZSINIZ”

AKP içerisindeki hesaplaşmanın kamuoyuna yansıması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AK Parti’nin kendi içinde ciddi bir hesaplaşma ve çatışma var. AK Parti içindeki hesaplaşmaların ortaya çıkması lazım” dedi.

Bu hesaplaşmanın yurttaş üzerinden yapılamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Siz kendi içinde hesaplaşabilirsiniz ama bunu vatandaşı soyarak yapamazsınız. Evet, bu bir devlet krizidir” diye konuştu.

“KİMSEYE YOLSUZLUK YAPTI DİYE ÖZEL MAKAM TAHSİS ETMEYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiaları karşısında herhangi bir kişiye ayrıcalık tanınmayacağını belirterek, “Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’de de “arınma” sürecine ilişkin mesaj veren Kılıçdaroğlu, partisinin büyük ölçüde arındığını ancak sürecin devam ettiğini söyledi.

“Arınma sadece CHP’de değil, büyük ölçüde arındık zaten ama hâlâ var. Arındık, arınacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Kör kuruşun hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK’E İSTİFA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, fon krizine ilişkin değerlendirmelerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de istifa çağrısında bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısındaki konumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, Şimşek’e yönelik, “Eğer makamına saygı duyuyorsan, Hazine ve Maliye Bakanı’ysan, Sermaye Piyasası Kurulu senin üzerinde egemen bir güç olarak duruyorsa o makamı derhal bırakacaksın kardeşim. Derhal, derhal!” dedi.