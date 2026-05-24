CHP Genel Merkezi’nde polis müdahalesinin ardından… Kılıçdaroğlu ekibi durumu çikolata yiyerek kutladı!

CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte TBMM’ye yürümek üzere binadan ayrılmıştı.
Özel’in ayrılmasının ardından Genel Merkez’e gelen Kılıçdaroğlu ekibi durumu çikolata yiyerek kutladı!
KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATI POLİS EŞLİĞİNDE BİNAYA GİRİŞ YAPTI
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve beraberindeki grup, polis eşliğinde CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı.
Grubun giriş sırasında “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attığı belirtildi.
ÖZGÜR ÖZEL’İN TABELASI SÖKÜLDÜ
Kılıçdaroğlu ekibinin daha sonra CHP Genel Merkezi’nin 12. katına çıkarak Genel Başkanlık makamına geçtiği bildirildi.
Gazeteci Seda Taşkın’ın aktardığı bilgilere göre, bu sırada makam odasında bulunan “Özgür Özel” yazılı kapı tabelası söküldü, genel merkez binası içindeki Özgür Özel’e ait fotoğraflar da indirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, CHP Genel Merkezi'nde bulunan Özgür Özel'e ait fotoğrafları indirdi. — Seda Taşkın (@sedaa_tskn) May 24, 2026
ÇİKOLATALI KUTLAMA
Genel Merkez’e gelen Kılıçdaroğlu ekibinin durumu çikolata yiyerek kutladığı da görüntülere yansıdı.