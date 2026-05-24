CHP Genel Merkezi önünde bekleyenleri ezmişti: O aracın plakası sahte çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’ye yürüyüş çağrısının ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan yurttaşların arasına giren siyah renkli araçla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Görüntülerde Volkswagen marka olduğu görülen araç, kalabalığın arasına dalarak bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşmıştı.

PLAKA KAYITLARDA BMW’YE AİT ÇIKTI

Gazete Pencere’den Büşra Cebeci’nin haberine göre, olay sonrası araç üzerindeki 06 FMC 298 plakası üzerinden yapılan sorgulamada dikkat çekici bir çelişki tespit edildi. Görüntülerdeki aracın Volkswagen olmasına karşın, plakanın resmi kayıtlarda BMW iX xDrive50 marka bir araca ait olduğu görüldü.

Söz konusu aracın kayıtlarında ayrıca 10 Mayıs 2024 tarihinde park halindeki bir araca çarpma olayına karıştığı bilgisi de yer aldı.

Habere göre, plakanın bağlı olduğu aracın trafiğe çıkış tarihinin 25 Temmuz 2023 olduğu, son sahibinin şirket olarak göründüğü ve son sahiplik süresinin 7 ay olduğu kaydedildi.

Plaka geçmişinde değişiklik bulunduğu, il kayıtlarının ise İstanbul-Ankara-İstanbul şeklinde değiştiği bilgisi de sorgu kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerdeki aracın marka bilgisiyle resmi kayıtların uyuşmaması, olayda kullanılan plakanın sahte ya da başka bir araca ait olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

Sürücünün kimliği ile aracın gerçek sahibinin ise henüz tespit edilemediği belirtildi.