CHP Genel Merkezi polis müdahalesiyle tahliye edildi... İstanbullular sokağa akın etti!

CHP İstanbul İl Örgütü, Ankara'da mutlak butlan kararını ve CHP Genel Merkezi'ne polis tarafından düzenlenen baskını protesto etmek için üç ayrı noktada toplandı.

Saat 19.00'da eş zamanlı olarak Kadıköy Boğa Heykeli, Beyoğlu Şişhane Metrosu ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklaması ve oturma eylemine yüzlerce yurttaş destek veriyor.

BAHÇELİEVLER

KADIKÖY’DE ONBİNLER YÜRÜDÜ: “ÖZGÜR CHP ÖZGÜR TÜRKİYE” SLOGANLARI ATILDI

CHP’nin “CHP Halktır, Halkın Dediği Olur” sloganıyla İstanbul’un üç ayrı bölgesinde düzenlediği yürüyüşlere on binlerce kişi katıldı. Eylemlerin Anadolu Yakası’ndaki adresi olan Kadıköy’de kalabalık, Boğa Heykeli önünde toplanarak Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü. Sloganlar ve pankartlarla gerçekleştirilen yürüyüşte “Özgür Türkiye” sesleri yükselirken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu protesto edildi.

Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, ilçe başkanları adına hazırlanan ortak açıklamayı okudu. Sarıtaş, konuşmasında “Genel Başkanımız Özgür Özel’dir” diyerek parti tabanının iradesine vurgu yaptı.

Açıklamada iktidarın ekonomik kriz karşısında çözüm üretemediği savunulurken, muhalefeti bölmeye yönelik bir planın devreye sokulduğu öne sürüldü. “Bugün Türkiye’de halkın gündeminde yoksulluk, işsizlik ve pahalılık var” denilen metinde, CHP’nin iç işleyişine müdahale edilmeye çalışıldığı iddiası dile getirildi.

Metinde, “Tarihimizde ilk defa iktidar eliyle muhalefet partisinin genel başkanının belirlenmeye çalışıldığını görüyoruz” ifadeleri kullanılırken, parti üyelerinin “iftiralarla tutuklandığı” öne sürüldü. Açıklamada, “CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Genel başkanını da yöneticilerini de kendi iradesiyle seçer” denildi.

CHP örgütünün Genel Başkan Özgür Özel’in arkasında olduğu belirtilen açıklamada, “CHP halktır, halkın dediği olur” sloganı öne çıkarıldı. Metin, “Saray fermanlarını sokakta yırtıp atacağız” ve “Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız” sözleriyle sona erdi.

ŞİŞHANE