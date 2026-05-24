'CHP İletişim' hesabı, 'Özgür Özel İletişim' olarak değiştirildi

CHP Genel Merkezi, sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerince, otopark girişindeki zincirler ve kapılar kırılarak, gaz ve göz yaşartıcı gaz kapsülü ile boşaltıldı. Partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü de sıkıldı. Parti Genel Merkezi'nin içi gaz nedeniyle dumanla kaplandı. Polis, basın mensuplarını dışarı çıkarıyor. Binanın elektrikleri de kesildi. Özel bugünkü konuşmasında, "Biz o binadan çıktık, 'meraklısına' bıraktık, bundan sonraki genel merkezimiz, TBMM'dedir! Parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimiz CHP Grubumuzdur!" dedi.

Bu gelişmelerin ardından, CHP İletişim isimli sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Değerli yol arkadaşlarımız, 'CHP İletişim' hesabımız artık 'Özgür Özel İletişim' adıyla yoluna devam ediyor. Sesimizi daha güçlü duyurmak, dayanışmamızı büyütmek için hep birlikte takip edelim, çevremize de ulaştıralım.

Birlikte daha güçlüyüz."