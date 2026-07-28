CHP İstanbul teşkilatında tarihi istifa dalgası: İl yönetiminden 39, ilçe başkanlarından 36 kişi ayrıldı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanması ve kurultay yapmaması sonucunda CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde kurulan YENİ Parti'ye geçişler devam ediyor.

Pek çok il yönetimi, belediye başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılırken son olarak İstanbul yönetimini de neredeyse tümüyle istifa etti.

40 kişilik il yönetiminden sadece 1 kişi istifa etmezken, 39 ilçeden ise 36 ilçe başkanı CHP'den ayrıldı.

İstifa eden CHP yöneticilerinin YENİ Parti'ye katılacağı bildirildi.