CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, fiyatlara böyle isyan etti: 'Hükümet cacık olmuş'
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salatalığın kilosunun 30 TL olmasına tepki gösterdi. Purçu, "Hükümet cacık olmuş" dedi.
Sağlıklı beslenmek için günde 15 TL’nin meyve sebzeye ayrılması gerekiyor. Ancak sofraya gelene kadar 6 kez el değiştiren ürünler ikinci durak halde el yakıyor.
Sebze, meyve fiyatları cep yakıyor. Birçok ürünün fiyatı hallerde bile en az dörde katlandı. Türkiye’de üretilen sebze ve meyveye dahi ulaşmak imkânsız hale gelirken, hallere gelen ithal ürünlerin fiyatı altın değerinde. Son bir yılda sofraların temel ürünleri olan patatesin en düşük kilogram fiyatı halde yüzde 166, patlıcanın kilosu yüzde 400, salatalığın kilosu yüzde 150, maydanozun demeti yüzde 100, domatesin fiyatı yüzde 100 zamlandı. Ürünler halden sonra sofraya gelene kadar dört kez el değiştiriyor
"HÜKÜMET CACIK OLMUŞ"
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, video paylaşarak salatalığı kilosunun 30 TL olmasına tepki gösterdi.
"Vatandaş cacık yapıp cacık yiyemiyor!" diyen Purçu, "Hükümet cacık olmuş" ifadesini kullandı.
Salatalığın kilosu 30 TL...— Özcan Purçu (@ozcanpurcu) February 15, 2022
Vatandaş cacık yapıp cacık yiyemiyor!
Hükümet cacık olmuş!!!
Yazıklar olsun…#Geçinemiyoruz#ZamlarGeriAlınsın#HemenSeçim pic.twitter.com/tBHim20H17
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