CHP İzmir’den kayyuma tepki: ‘Halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız’

Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:59

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:59

“Hak hukuk adalet”, “İradeye darbe istemiyoruz”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Mustafa Kemal askerleriyiz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Hükümet istifa” sloganlar atan yurttaşlar adına ortak basın açıklamasını okuyan il başkan yardımcısı Tevfik Türk, hukuk dışı süreci asla kabul etmediklerini dile getirdi.

Türk, “Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın “'ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı meclise davet etmesini de hatırlatan Türk, “İktidar, Türkiye’nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir. CHP olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz” diye konuştu.

Türk sözlerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle noktaladı.