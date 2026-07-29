CHP Keşan İlçe Örgütü'nden toplu istifa kararı

CHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Anıl Çakır, parti binasında yaptığı açıklamada, YENİ Parti’ye katılacağını duyurdu.

"EVİME BİR GÜN MUTLAKA GERİ DÖNMEK ÜZERE AYRILIYORUM"

Çakır, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, tutuklanan belediye başkanlarımızın ve örgütümüzün seçilmiş organlarının sonuna kadar yanındayım. Sandıkta kazandığımız meşruiyeti, yargı kumpaslarıyla ve iktidar güdümlü ‘butlan’ kararlarıyla teslim etmeyi kabul etmiyorum. Hukukun rafa kaldırıldığı, tutuklamalarla ve tehditlerle belediye başkanlarımızın sıkıştırıldığı, seçilmişlerin görevden alınarak iktidarın güdümündeki bir kayyum zihniyetiyle partinin yönetilmeye çalışıldığı bu tablo karşısında sessiz kalmam imkansızdır. Siyasi bir mühendislik ürünü olan bu butlan sürecini, yapılan keyfi görevden almaları, atamaları ve AKP’nin güdümüne giren bu antidemokratik anlayışı reddetmek amacıyla CHP üyeliğimden ve iki dönemdir büyük bir onurla yürütmekte olduğum Keşan İlçe Başkanlığı görevimden ilçe yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa ediyorum.

Ancak bilinmesini isterim ki; bu resmi ayrılık asla nihai bir kopuş veya bir vazgeçiş değildir. Bugün kurumsal yapıya çöken antidemokratik anlayışa karşı bir duruş olarak partimden ayrılırken, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin ve CHP'nin kurucu değerlerine ilk günkü inanç ve kararlılıkla bağlı kalmaya devam edeceğim. Bu ayrılık, zamansız bir parantezden ibarettir, geçicidir. Bir gün meşruiyet, hukuk ve örgüt iradesi partimizde yeniden egemen olduğunda, evime bir gün mutlaka geri dönmek üzere ayrılıyorum."