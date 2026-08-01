CHP kulisleri hareketli: 4 milletvekilinin YENİ Parti'ye geçeceği iddiası

CHP’de kalan yaklaşık 20 milletvekilinden 4’ünün YENİ Parti’ye geçmek için parti yönetimiyle görüştüğü iddia edildi. Vekillerin geçişinde Kılıçdaroğlu’nun kurultay takvimi belirleyici olacak.

Takvim açıklanmazsa 4 vekilin ağustosta parti değiştireceği öne sürüldü.

"Kişilerden taraf değiliz" diyerek CHP'de kalan 4 vekil birden YENİ Parti'ye katılmayı bekliyor. Parti yönetimi ile görüşen vekillerin YENİ Parti'ye geçmesinde Kılıçdaroğlu'nun kurultay hamlesi belirleyici olacak.

CHP'ye mutlak butlanla kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin süreçte aldığı kararlara karşı hamle yapan Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, siyasi yapılanmasını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde "Kişilerden taraf değiliz, sadece CHP’den tarafız" diyerek partide kalan 20 vekilden 4'ünün şartlı olarak parti değiştireceği iddia edildi.

4 VEKİL GEÇECEK

Özgür Özel dahil 91 milletvekilinin YENİ Parti’ye katılmasının ardından, Edirne Milletvekili Ediz Ün yeniden CHP’ye döndü. Böylece CHP’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 45’e yükseldi. CHP içerisindeki 45 milletvekili arasında 20 vekilin ise YENİ Parti’ye katılmayarak CHP’de kalmayı ve “mutlak butlan” yönetimine karşı mücadele etmeyi tercih ettiği konuşuldu.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, mutlak butlanla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığı seçimlerine müdahalesi, "CHP içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor" açıklaması ve kurultay takviminin henüz açıklanmaması nedeniyle bu gruptaki bazı vekillerin sabrının taşma noktasına geldiği öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, CHP içerisinde "Kişilerden taraf değiliz, sadece CHP’den tarafız" diyen yaklaşık 20 milletvekilinden 4'ü YENİ Parti katılmak için kurmaylarla görüştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN NE YAPCAĞI BELİRLEYİCİ

Söz konusu milletvekillerinin ortak görüşünün, "Kılıçdaroğlu bir an önce kurultay yapılmalı ve yeni bir CHP yönetimi belirlenmeli" olduğu aktarıldı. Bu vekillerin Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimini açıklamaması halinde ağustos ayında YENİ Parti’ye katılması bekleniyor.

"Sadece partiden tarafız" diyerek CHP'de kalan milletvekillerinin isimleri ise şu şekilde biliniyor: