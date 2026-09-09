CHP kuruluşunu ‘butlan’ altında kutlayacak: Butlanlı kuruluş yıldönümü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs’ta verdiği kararla CHP’nin 6 yıl önceki kurultayında seçilen yönetimi yeniden göreve getirildi. Partinin 2023 ve sonrasında yaptığı kurultaylar geçersiz sayıldı. CHP’nin kuruluşunun 4 Eylül Sivas Kongresi olduğunu resmen parti tüzüğüne işleyen kurultay da bu kararla geçersiz oldu. CHP, tüm bu tartışmaların gölgesinde bugün kuruluş yıldönümünü kutlayacak.

KILIÇDAROĞLU PARTİLİLERLE

Partinin mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetimi, kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde Anıtkabir’e gidecek. Ardından saat 15.00’te mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti organlarıyla, il başkanlarıyla ve örgütleriyle bir araya gelecek. Saat 17.00’de de genel merkezdeki müzede “103 gencimizle 103 yıllık miras” buluşması gerçekleştirilecek. Gün, kuruluş yıldönümü resepsiyonuyla tamamlanacak.

‘MAHKEME KARARI BİZİM DIŞIMIZDA’

Bugün yapılacak kutlama etkinliklerinin partiden ayrılanların olduğu bir dönemde ve mahkeme kararının gölgesinde yapılacak olmasını değerlendiren butlan yönetiminin kurmayları “Mahkeme kararı bizim dışımızda verilmiş bir karar. Bu partiyi mahkemeye düşürenler utansın. CHP her zaman kendini korur. Atatürk’ün iki büyük eserinden birini yok saymak, emanete ihanet sayılır. Biz de emanete ihanet edemeyiz. CHP eksilir, artar ama yoluna devam eder. Mücadelesi kişilere bağlı değildir” dedi.

Geçmiş dönemde de CHP’den ayrılan isimlerin partiler kurduğunu anımsatan kurmaylar “Ama o partiler yok oldu ve CHP yoluna devam etti” ifadelerini kullandı. Bugün de kuruluş yıldönümü nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun CHP vizyonunu gösteren bir konuşma yapacağını belirten kurmaylar “Parti içine giren bir konuşma olmaz. Türkiye’nin ciddi sorunları var. Bu sorunlara CHP, cumhuriyetin ikinci yüzyılında ve cumhuriyet saldırı altındayken ne çözüm öneriyor; bunu anlatır. Hem ulusal hem uluslararası çapta değerlendirmeler içeren bir konuşma olur” dedi.

KONGRELER EYLÜL SONU

Butlan yönetiminin kurmayları, partinin kongre takviminin eylül sonu itibariyle başlayacağını aktardı. Bu kapsamda 21 Eylül’de Yargıtay’dan üye listelerini alacaklarını belirten kurmaylar tahmini olarak 4 aylık bir süreçte tüm kongreleri bitirebileceğini söylüyor. Butlan yönetimi bu süreçte partinin kurultay davasıyla ilgili de Yargıtay’dan bir karar çıkacağını belirtiyor ve ona göre kurultay gününü açıklayabileceğini kaydediyor.