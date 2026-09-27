CHP’li Akay’dan fon mağdurları için kritik sorular: ‘Hangi kamu kurumunun parası bu fonlardaydı ?’

Fon depremiyle ilgili soruşturmalar devam ederken, mağdurlar da kamuoyunun karşısına çıkıyor. Mağdurların yarın CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Cevdet Akay ile Meclis’te basın toplantısı düzenleyecekleri öğrenildi. Toplantıda mağdurların temsilcilerinin de söz alarak yaşadıkları sorunları anlatacakları bildirildi. Bu arada CHP krizle ilgili bir de rapor hazırladı. Hem mağdurların talepleri, hem de hazırlanan raporun iletilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de randevu talep edildiği öğrenildi.

AKAY’DAN KRİTİK SORULAR

Eski banka yöneticisi de olan CHP’li Akay ise dün bazı kritik soruları gündeme getirdi. Akay, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankalarının, mevzuat çerçevesinde ellerinde bulunan ve henüz kullanılmayan nakit kaynakları; mevduat, devlet iç borçlanma senetleri, yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçlarında değerlendirebildiklerine işaret etti.

'KAMU KURUMU VAR MIYDI?'

Yaşanan sermaye piyasası krizi sonrasında, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım fonları dahil olmak üzere finansal piyasalardaki portföylerinin de mercek altına alınmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Akay, şöyle devam etti:

“Hangi kamu kurumunun, hangi finansal araca, ne kadar kaynak yatırdığı; bu yatırımların hangi tarihlerde gerçekleştirildiği ve bu yatırımlardan doğan kazanç veya kayıpların ne olduğu bütün yönleriyle ortaya konulmalıdır. Kritik soru şu: Tasfiye edilen 131 fondaki 455 bin 758 yatırımcının içinde kamu kurumu var mıydı? Hangi kurumun ne kadar kamu kaynağı bu fonlarda tutuluyordu?”

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Akay, iktidardan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“Hangi kamu kurumunun parası bu fonlardaydı? SPK, MKK, Takasbank veya ilgili portföy yönetim şirketleri tarafından kamu kurumlarına yönelik herhangi bir risk veya uyarı bildirimi yapıldı mı? Kamu kurumları, tasfiye kararı veya işlem kısıtlamaları öncesinde fonlarda yaşanan olağan dışı fiyat, likidite veya nakit hareketleri konusunda herhangi bir uyarı aldı mı?

Fonların tasfiye sürecine girmesiyle birlikte kamu kurumlarının paralarının ne kadarı bloke oldu veya tahsil edilemedi? Kamu kurumlarının bu fonlardan çıkış veya satış talepleri oldu mu? Olduysa hangi tarihte verildi ve bu emirler zamanında gerçekleştirildi mi? Kamu kurumlarının bu fonlara yatırım kararlarında fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar veya diğer finansal kuruluşlarla herhangi bir ilişki bulunuyor muydu? Kamu kurumlarının yatırım yaptığı fonların seçiminde, fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar veya diğer finansal kuruluşlarla herhangi bir ilişki veya çıkar çatışması var mıydı?”