CHP'li Bulut, 'Bu utanç Saray'ın' diyerek paylaştı: 'Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, Muğla’nın Datça ilçesindeki pazarda çekilen "Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve" yazılı pankartın fotoğrafını paylaştı.

O KAREYİ PAYLAŞTI

CHP'li Bulut, "Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: 'Sebze ve meyveye 5 taksit.' Eskiden taksit, televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor" dedi.

"BU UTANÇ SARAY’IN..."

Bulut, şunları kaydetti:

"Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: 'Sebze ve meyveye 5 taksit.' Eskiden taksit; televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor. Birileri 'ekonomi uçuyor' masalları anlatırken, milyonlarca insan en temel gıda ihtiyacını bile borçlanarak karşılıyor. Bu tablo ne başarı hikâyesidir ne de normaldir. Bu, yoksullaştırılan bir halkın fotoğrafıdır. Bu utanç Saray’ın."