CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Yıldız CHP'de kalacağını açıklayarak kurultay çağrısı yaptı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin yaşadığı hukuki ve siyasi sürecin ancak demokrasi ve adalet temelinde aşılabileceğini belirtti. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Siyaset, farklı görüşleri içinde barındırırken; ortak yararı odağına alan bir irade, uzun soluklu bir yolculuktur. Aldığımız her karar sadece kendi adımıza değil; bizi seçen halk ve temsil ettiğimiz siyasi kurum açısından da büyük sorumluluk taşır. Bu sorumluluk bana, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yargı eliyle içine sürüklendiği en zor zamanında mücadele etmek gerektiğini işaret etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin değil; savaş meydanlarında devleşen bir bağımsızlık idealinin partisidir. Bu sorumluluk bana; partimin tarihsel ve kurumsal kimliğinden, hafızasından, savunduğu değer ve ilkelerden yana durmayı işaret etmiştir. Bu sorumluluk bana; Atatürk’ün ikinci büyük eserine ve emanetine sahip çıkarak, içine düşürüldüğü açmazdan demokratik ve adaletli bir yol haritasıyla çıkması için savaşmanın doğru olduğunu göstermiştir. Bunun kayıtsız şartsız ilk adımı da kurultayı toplamaktır.

Bugün, çocukluğumu, gençliğimi asırlık gölgesinde geçirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı olma onurunu yaşıyorum. Elbette, başta partimize büyük emekleri olan ve bugün yeni bir yolun liderliğini üstlenen Sayın Özgür Özel’in ve dönemin Parti Meclisi’nin önümüzü açtığı aşikardır. Cumhuriyet Halk Partisi; tarihi boyunca böyle kadroları yetiştiren, halkın her meselede umudu ve güvencesi olmuş, kökleri sarsılmaz bir partidir. Şimdi sıra; partimizin hukuki ve siyasal kırılma sorununu hızla aşmasında; bu önemli eşikten yüzünün akıyla atlamasındadır. Omuzlarımızdaki yük büyümüştür. En kısa sürede kurultaya gidilmesi ve demokrasi ve adaletin tesisi mücadelemizde kararlı olduğumuz bilinmelidir. Demokrasinin gereği, bin bir renk ve düşüncenin varlığıdır. Bu nedenle; yeni bir sayfa açmayı seçen Sayın Özel’in ve kadrolarının seçim ve heyecanına saygı duyduğumuz bilinmelidir. Şimdi görev ve sorumluluğumuz; partimizi layıkıyla ve kuruluş değerlerini güçlendirerek geleceğe taşımaktır. Kulağımız sokaktadır, halkımızdadır. Onların sorun ve beklentilerine karşılık vermek, Çiğli’nin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."