CHP'li Foça Belediye Başkanı da aralarında... 4 belediye başkanı daha AKP'ye katıldı!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partiye katılan yeni belediye başkanlarını açıkladı.

Buna göre İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AKP'ye katıldı.

Kayseri'de ise CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun AKP'ye geçti.

Muş'un Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili (YRP) Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'ın da AKP'ye katıldığı belirtildi.

MKYK SONRASI ROZETLER TAKILDI

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın Ankara’da AKP ile transfer görüşmeleri yaptığı iddialarının ardından telefonlarını kapattığı ve kendisine ulaşılamadığı ortaya çıkmıştı. Fıçı’ya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ardından diğer transferle birlikte rozeti takıldı.

İZMİR'DEKİ AKP'Lİ BELEDİYE SAYISI 3'E YÜKSELDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Aydın Pehlivan’ın kazanmasıyla Menemen Belediyesi AKP yönetiminde kalmıştı.

Menderes’te ise Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Asuman Şen’in kazanmasıyla belediye yönetimi AKP'ye geçmişti.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın da parti değiştirmesiyle birlikte İzmir’de AKP'nin yönettiği belediye sayısı 3’e yükseldi.

YEREL SEÇİMLERDE AKP ADAY ÇIKARMAMIŞTI

Yerel seçimlerde Foça'da AKP aday göstermemiş, CHP'nin adayı Saniye Bora Fıçı oyların yüzde 49,6'sını (10 bin 193 oy) alarak belediye başkanı olmuştu.

MHP'nin adayı Taner Acar yüzde 39,52'de (8 bin 121 oy) kalırken, DEM Parti'nin adayı Özgül Turunçoğlu 568, TİP'in adayı Oylun Ercan 459, Zafer Partisinin adayı Yasin Kaya 307, İYİP'in adayı Derya Kale Erdemli 300 oy almıştı.