CHP'li gençlik kolu başkanına muştalı saldırı

CHP Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Eren, 8 kişilik grubun saldırısına uğradı. Muşta ile kafasından yaralanan Eren, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, bir alışveriş merkezinden çıkan Eren Eren'in aracına binmek istediği sırada meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 8 kişilik bir grup Eren Eren'in etrafını sararak saldırıda bulundu. Muşta ile kafasına darbe alan Başkan Eren yaralandı. Hastanede tedavi altona alınan Başkan Eren Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, saldırıya karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ASU KAYA: "KOLTUK SEVDALILARINA, BUTLANA VE İŞBİRLİKÇİLERE KARŞI ASLA DİZ ÇÖKMEDİĞİ İÇİN SALDIRIYA UĞRADI"

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının mutlak butlan destekçileri tarafından yapıldığını ima etti.

Kaya'nın paylaşımı şöyle: ,

"Dün akşam Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Eren Eren, günlerdir süren tehdit ve tacizlerin ardından 8 kişilik bir korkaklar sürüsü tarafından darp edilmiştir. Kafasına muştayla vurulmuş, dahası silahla tehdit edilmiştir!

Peki neden biliyor musunuz? Dik durduğu için! Kendi iradesine, gençliğin geleceğine sahip çıktığı için! Koltuk sevdalılarına, butlana ve işbirlikçilere karşı asla diz çökmediği için!

Fikirlerin çarpıştığı yerde aciz kalanlar, her zaman olduğu gibi yine kaba kuvvete ve barbarlığa sarılmıştır. Bir gence 8 kişi saldırmak, silah çekmek bir güç gösterisi değil; korkunun ve zavallılığın en açık göstergesidir.

Buradan o tetikçilere ve onları azmettiren işbirlikçilere sesleniyorum: Ne başkanımızı ne de tek bir yol arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız! Sizin o haydutça yöntemleriniz bizi sindirmek bir yana, inancımızı daha da biliyor.

Geçmiş olsun yol arkadaşım. Senin o dik duruşun, onların korkularından bile daha güçlü!"