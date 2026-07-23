CHP'li Gezmiş:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir kez daha fındık üreticisinin sorunlarını dile getiren CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban alım fiyatını gecikmeden en az 350 TL olarak açıklaması ve artan enflasyon oranına göre artırarak güncellemesi çağrısında bulundu.

Gezmiş konuşmasında, ağustos ayıyla birlikte Karadeniz'de başlayan hasat heyecanının yıllardır dayanışmanın, emeğin ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

Son yıllarda uygulanan istikrarsız fiyat politikalarının üreticiyi mağdur ettiğini dile getiren Elvan Işık Gezmiş, geçen yıl eylül ayında 350 TL'ye kadar alıcı bulan fındığın bugün 190 TL seviyelerine gerilediğini hatırlattı. Artan gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetlerine rağmen üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirten Gezmiş, "Biz üretiyoruz, kazancı tekeller topluyor." dedi.

Doğu Karadeniz'de dik ve engebeli arazilerde üretim yapan çiftçilerin çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Milletvekili Gezmiş, dekar başına düşük verim alınmasına rağmen işçilik giderlerinin katlandığını belirterek bölgede özel ek destekleme modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"ETKİN ALIM POLİTİKASI UYGULANMALI"

Hasat öncesinde açıklanan rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını da ifade eden Milletvekili Gezmiş, yüksek gösterilen rekolte tahminleriyle henüz dalındaki fındığın fiyatının baskılandığını belirterek, bunun üreticinin emeğini daha hasat başlamadan değersizleştirdiğini söyledi.

Her yıl aynı belirsizliğin yaşandığını belirten Gezmiş, "Önce sessizlik, sonra belirsizlik, ardından geç açıklanan fiyat. Bunun adı tarım politikası değil, üreticiyi piyasaya terk etmektir." ifadelerini kullandı. TMO'nun piyasaya yön veren değil, piyasanın gerisinde kalan bir kurum hâline geldiğini söyleyen Gezmiş, kurumun üreticiyi koruyacak şekilde etkin alım politikası uygulaması gerektiğini dile getirdi.

"TABAN FİYATI 350 TL OLARAK AÇIKLANMALI"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan Milletvekili Gezmiş, ziraat odaları ve üretici örgütlerinin ortak talebi doğrultusunda TMO'nun taban fiyatı en az 350 TL olarak açıklaması, fiyatın enflasyon dikkate alınarak güncellenmesi ve Giresun kalite fındığına en az yüzde 10 kalite farkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Gezmiş, "Fındığın tadını acılaştırmayın. Fındığın tadını acılaştıran ne topraktır ne iklim; acı olan, emeğin hak ettiği değeri alamamasıdır." dedi.