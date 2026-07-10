CHP'li Gökan Zeybek'ten Bakan Kurum'a Sarıyer Poligon Mahallesi sorusu: Mülkiyet hakkı gaspı mı yapılıyor?

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi gerekçesiyle çıkarılan 6306 sayılı Kanun, İstanbul'un değerli arazilerinde mülkiyet hakkı ihlallerine ve rant iddialarına sahne olmaya devam ediyor.

Seçilmiş CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Sarıyer ilçesine bağlı Poligon Mahallesi'nde yaşanan mağduriyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Zeybek, söz konusu kanunun amacından saptırılarak vatandaşın mülkiyet hakkını gasp etmenin bir aracına dönüştürüldüğünü vurguladı.

"SATIŞI KENDİLERİNE DEĞİL MUHTARLIĞA BİLDİRDİLER"

Bölgede on yıllardır yaşayan ve tapusu elinde olan vatandaşların evlerinin satışa çıkarıldığını kendilerine yapılan doğrudan bir tebligatla değil, muhtarlığa yapılan bildirimle öğrendiğine dikkat çeken Zeybek, bu durumu "oldubittiye getirilen bir el koyma süreci" olarak nitelendirdi.

İHALEDE 'REKABET' VE 'DEĞER' ŞÜPHESİ

Önergede, 19 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay satış ihalesine yalnızca Nar Enerji Grubu ve Pelit İnşaat'ın katıldığı belirtilerek, rekabetçi bir ortamın oluşmadığı ifade edildi. Yüksek değerli taşınmazlar için metrekare başına yaklaşık 41.200 TL gibi güncel piyasa rayiçlerinin oldukça altında bir değerleme yapıldığının altını çizen Zeybek, "Bu rakam, bölgenin gerçek değeriyle kıyaslandığında bilinçli bir değer düşürme operasyonu izlenimi vermektedir," ifadelerini kullandı.

"PARAYI YATIRDIK, EV BİZİMDİR MANTIĞI"

En çarpıcı iddialardan biri ise mülkiyet devri sürecinde yaşananlar oldu. Zeybek, bazı vatandaşların rızaları dahi alınmadan hesaplarına para yatırıldığını belirterek, adeta "parayı yatırdık, artık ev bizimdir" mantığıyla fiili bir mülkiyet gaspı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sarıyerli komşularım, yalnız değilsiniz; hakkınızı ve hukukunuzu her koşulda savunacağım❗️



Poligon Mahallemizde yaşanan süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdım. Afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla çıkarılan 6306 sayılı Kanun’un, vatandaşın… pic.twitter.com/rK8L3C7Xti — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 10, 2026

CHP'li Zeybek, Bakan Kurum'dan şu soruların yanıtını istedi: