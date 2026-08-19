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CHP’li iki meclis üyesinin oyu ile AKP’li aday kazanmıştı... Menderes Belediyesi'ndeki seçim yargıya taşınıyor!

CHP’li iki meclis üyesinin oyu ile AKP’li aday kazanmıştı... Menderes Belediyesi'ndeki seçim yargıya taşınıyor!

19.08.2026 09:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Ege
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CHP’li iki meclis üyesinin oyu ile AKP’li aday kazanmıştı... Menderes Belediyesi'ndeki seçim yargıya taşınıyor!

CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP’li iki meclis üyesinin oyu ile AKP’li Asuman Şen’in kazandığı Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminin iptali için idare mahkemesine başvuracağını duyurdu.
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CHP İzmir İl Başkanlığı; Menderes Belediye Meclisi'nde 17 Ağustos Pazartesi günü yapılan ve yumruklaşmalara varan tartışmaların gölgesinde geçen Belediye Başkan Vekili seçimini yargıya taşıyor.

İl başkanlığının; CHP’li 2 meclis üyesinin oyuyla AKP’li Asuman Şen’in kazandığı seçimde usul hataları, verilen dilekçelerin dikkate alınmaması ve oylama sırasındaki mevzuat ihlalleri gerekçesiyle, İzmir İdare Mahkemesi'ne seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle dava açma kararı aldığı duyuruldu.

“KAOS VE ŞİDDET ORTAMINDA İRADE SAKATLANMIŞTIR”

Süreçte yaşanan hukuksuzluklara ilişkin açıklamalarda bulunan butlan yönetiminin atadığı İl Başkanı Utku Gümrükçü, Menderes’teki seçimin baskı, tehdit ve uygunsuz fiziki şartlar altında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Seçim maratonunda meclis salonunun kapılarının kilitlendiğini ve serbest oy kullanma hakkının gasbedildiğini belirten Gümrükçü, şunları kaydetti:

“Seçimin 3. ve 4. turları arasında meclis salonunda yumruklu kavgalar çıkmış, kapılar kapatılmış ve büyük bir arbede yaşanmıştır. Gizli oylama esasına dayanan bu tür seçimlerde, meclis üyelerinin hiçbir baskı, tehdit veya fiziksel şiddet ortamı altında kalmadan özgürce oy kullanması hukuki bir zorunluluktur. Salondaki kaos ortamı ve kapıların kilitlenmesi, meclis üyelerinin iradesini doğrudan sakatlamış; hukuki güvenlik ile serbest oy ilkelerini açıkça ihlal etmiştir.”

“MEVZUAT ÇİĞNENDİ, KAOS ALTINDA OYLAMAYA DEVAM EDİLDİ”

Oturumun sevk ve idaresinde de mevzuata aykırı hareket edildiğine dikkat çeken İl Başkanı Utku Gümrükçü, “Kavga sonrasında oturumu yöneten meclis başkan vekilinin düzeni sağlamak adına ara verme talebi diğer gruplar tarafından engellenmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ne göre salonda huzur ve sükûn bozulduğunda oturuma ara verilmesi zorunludur. Kaos ve arbede ortamında oylamaya ısrarla devam edilmesi, seçim sürecini usulen açık bir şekilde sakatlamıştır” dedi.

“SEÇİMİN İPTALİ VE YENİLENMESİ İÇİN DAVA AÇIYORUZ”

Menderes’te yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Gümrükçü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Menderes’te seçim öncesinde ve oylama sırasında yaşananların siyasi ahlaka ve hukuka uygun olmadığını tüm kamuoyu görmüş ve izlemiştir. Hukukçularımız çalışmalarını tamamlamak üzere. İzmir İdare Mahkemesine, Menderes Belediye Meclis Başkan Vekili seçiminin iptali ve seçimin yenilenmesi talebiyle davamızı açacağız. Hazırlanan dava dilekçemizi ve tüm hukuki gerekçelerimizi en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız.”

İlgili Konular: #AKP #Menderes Belediyesi #Utku Gümrükçü #yeni parti

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