CHP'li ilçe başkanı ve meclis üyesinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında butlancı CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’dan uyuşturucu testi yapılması amacıyla numune alındı.
ATK SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) incelenen numunelerin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.
ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.