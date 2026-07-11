CHP’li İnanlı’dan '15 Temmuz' soruşturmasına tepki: ‘İftira atarak, söylemedikleri sözlerden algı yaratıyorlar’

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı"nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Bahçelievler Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Gencay Özcan, iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmadaki ifadelerinin açık olduğunu belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yaptığım konuşmada ki ifadeler:

'Bu memleket için kanını döken, şehit olan kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.'

Bu sözlerim nedeniyle iki gündür linç kampanyasına maruz kalıyorum. Takdir kamuoyunun." dedi.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gencay Özcan'ın ifadelerinin açık olmasına rağmen günlerdir tartışma yaratıldığını savundu.

İnanlı, "Bahçelievler Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilimiz Gencay Özcan'ın ifadeleri çok net olmasına rağmen günlerdir bir bardak suda fırtına koparılıyor.

Meclis üyesi tertemiz arkadaşlarımıza iftira atarak, halkı arkadaşlarımıza karşı kışkırtarak, söylemedikleri sözlerden algı yaratmak kimseye bir şey kazandırmaz." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilimiz @gencayozcn 'ın ifadeleri çok net olmasına rağmen günlerdir bir bardak suda fırtına koparılıyor.

Meclis üyesi tertemiz arkadaşlarımıza iftira atarak, halkı arkadaşlarımıza karşı kışkırtarak, söylemedikleri sözlerden algı… https://t.co/TRYwvOZWkZ — Ülkü İnanlı (@ulkuinanli) July 11, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı"nda darbe girişimine "tiyatro" ifadesi kullandıkları iddiasıyla CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, şüphelilerin ifadelerinin alınması için kolluk birimlerine talimat verildiğini açıklamıştı.