CHP’li Taşcıer’den Emekliliğin Dönüşümü raporu: Çalışan emekli sayısı 10 yılda katlandı

CHP’nin seçilmiş yönetiminde Çalışma ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı olan Gamze Taşcıer, Türkiye’deki emeklilerin yaşam koşullarındaki değişimi ortaya koyan Emekliliğin Dönüşümü raporunu hazırladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu verileri üzerinden değerlendirme yapılan raporda “Türkiye’de 60 yaş ve üzerindeki zorunlu sigortalı işçi sayısı 2016 yılında 71 bin 375 iken, 2025 yılında 124 bin 257’ye yükselmiştir. Böylece son 10 yılda yüzde 74’lük bir artış yaşanmıştır. Daha dikkat çekici olan ise Tek Adam Rejimi’nin uygulanmaya başlandığı 2019’dan sonra 60 yaş üstü zorunluzorunlu sigortalıların sayısında yüzde 85 artış görülmesidir. 2016-2025 yılları arasında 65 yaş ve üzerindeki ücretli çalışan sayısı da 18 bin 660'tan 24 bin 983'e çıkarak yüzde 34 artmıştır. Tek adam rejimi özelinde çalışan 65 yaş üstü sigortalı sayısı yüzde 58 artmıştır” denildi.

Raporda bu artışlar “Bu artış, nüfusun yaşlanmasının ötesinde ekonomik ve sosyal nedenlerle açıklanabilecek güçlü bir eğilime işaret etmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte 2019 sonrasında hızlanan yükseliş, yüksek enflasyon, emekli aylıklarının satın alma gücündeki erime, gelir dağılımındaki bozulma ve çalışma yaşamını doğrudan etkileyen ekonomi politikalarının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki sonuçlarını görünür hâle getirmiştir. Bu rapor, 60 ve 65 yaş üzerindeki zorunlu sigortalı işçi sayısındaki artışı, emeklilik sisteminin dönüşümü, sosyal devletin zayıflaması ve çalışma yaşamının ileri yaşlara taşınması bağlamında değerlendirmektedir. SGK verilerinin ortaya koyduğu tablo, emekliliğin giderek gelir güvencesi sağlayan bir hak olmaktan uzaklaşıp, çalışma zorunluluğunun ileri yaşlara kadar uzandığı yeni bir döneme girildiğini göstermektedir” ifadeleriyle değerlendirildi.