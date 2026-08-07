CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 54 yıllık parti üyeliğinden istifa etti

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 1972 yılından bu yana üyesi olduğu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SİYASETE YENİ PARTİ'DE DEVAM EDECEK

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasete YENİ Parti'de devam edeceğini ifade eden Ataç, şunları kaydetti:

"YENİ Parti’de sürdüreceğim siyasi mücadelemin temelinde aynı ilkeler bulunacaktır. Dün olduğu gibi bugün de pusulam Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş ve demokratik Türkiye idealine bağlılıktır. Bu ilkelere bağlılığım dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."