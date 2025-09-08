CHP lideri Özel: ‘Hiçbir yol arkadaşımızı kimseye teslim etmeyiz’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki etkinliklerde görev alırken İstanbul İl Başkanlığı’ndaki polis müdahalesi ve kayyum uygulamalarına karşı yeni bir mesaj yayımladı:
Özgür Özel’in X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:
"Ben Kanapiçe’de asker Musa’yı İngilizlere vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturuyorum!
Hiçbir yol arkadaşımızı kimseye teslim etmeyiz.
İcap ettiğinde bedel ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz!
Ama asla baş eğmeyeceğiz!"
