CHP Lideri Özgür Özel: 'Beni o kadar övse, yerin dibine girerim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ertelenen “bilirkişi davası” sonrası Silivri’de açıklamalarda bulundu.

Özel, görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için CHP tarafından yapılan itirazın İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmesine tepki gösterdi.

‘45. ASLİYE KUMDA OYNASIN’

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkeme kararıyla göreve getirilen Gürsel Tekin ve heyetinin göreve devamına karar verildi. Çelik’in 24 Eylül’de yapılan kongrede bir kez daha İstanbul il başkanı seçildiğini anımsatan Özel, “Mazbatamızla birlikte il başkanımız resmen göreve başlayacak. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kumda oynamaya devam etsin” dedi. Davayla ilgili “reddi hâkim” talep edeceklerini açıklayan Özel, ilgili hâkime karşı da tazminat davası açacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Özel, “Görüşmede Erdoğan’ın ağzından bir tek kelime Filistin konusu çıkmadı Trump’ın huzurunda. Ey ‘one minute’ciler’ ne oldu? Görüşmede Boeing’in B’si var, Ruhban Okulu’nun R’si var ama Gazze’nin G’si yok, Filistin’in F’si yok” dedi.

‘MÜTTEFİKTEN MÜŞTERİYE’

“Trump beni o kadar övsün, yerin dibine girerim” diyen Özel, sözlerine “Türkiye’nin geleceği için çok önemli elementlerin Trump’a peşkeş çekilmesi noktasında hazırlıklar tamam. O da müjdelenen şeyi alıyor. Meşruiyet alıyormuş beyefendi. Seçime girersin, kazanırsın, meşru seçilmiş iktidar olursun. Meşruiyet demokratik yönetimle sürer. Trump gibi adam bu kadar şeyi cebine koymuş. Müttefikten müşteri yaratmış” diye konuştu.