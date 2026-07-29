CHP Manisa İl Başkanlığı'nda kavga: 1 yaralı

CHP Manisa İl Başkanlığı binasında kavga eden iki parti üyesinden Nuri Etizer, hafif şekilde yaralandı. Etizer, hastaneye kaldırılırken, kaçan diğer partili ise polis tarafından aranıyor.

CHP Manisa İl Başkanlığı'nda parti üyesi iki kişi arasında, öğle saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan Nuri Etizer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Etizer'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kaçan partili aranıyor.

'KİŞİSEL BİR TARTIŞMADAN İBARETTİR'

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uzun, açıklamasında, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığımızda iki kişi arasında yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan olay, tamamen münferit ve siyasi nitelik taşımayan kişisel bir tartışmadan ibarettir. Yaşanan olayda herhangi bir partilimizin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Konunun partimizin kurumsal yapısı ve yürüttüğü çalışmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz" dedi.