CHP Menteşe İlçe Örgütü, YENİ Parti'ye katıldı

CHP Menteşe İlçe Örgütü partiden toplu olarak istifa etti ve YENİ Parti'ye katılma kararı aldı.

CHP Menteşe İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen açıklamanın ardından partililer, YENİ Parti ilçe binasına yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Özgür gelecek, özgür Türkiye" sloganları atan partililer, CHP ilçe binasından alınan Özgür Özel ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafları YENİ Parti binasının duvarına astı.

CHP Menteşe İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Arzu Doğruel, kararlarının bir vazgeçiş değil, demokrasiye ve halk iradesine bağlılığın devamı olduğunu söyledi.

Doğruel, şöyle konuştu:

"Bugün yıllarca emek verdiğimiz, anılar biriktirdiğimiz baba ocağımıza bir veda değil, yeniden kavuşacağımız güne olan inancımızla şimdilik hoşçakal diyoruz. Bu kapıdan umudumuzu geride bırakmadan, bir gün yeniden buluşacağımıza inanarak ayrılıyoruz. Bugünden itibaren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan partimizde aynı inançla, aynı azimle ve aynı hedef doğrultusunda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.

Çünkü bizim bağlılığımız makamlara, unvanlara ya da binalara değil; milletimizin iradesine, demokrasiye, Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarınadır. YENİ Partimizde yeniden buluşuyor, ülkemize umut olacak mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yolumuz açık, mücadelemiz daim, umudumuz hiç eksik olmasın."

NAİL KIZIL’DAN DUYGUSAL VEDA

CHP Muğla İl Başkanlığı görevinden alınan Nail Kızıl ise CHP Menteşe İlçe Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ben birçok yerde duygulandım ama burası kendi evimiz gibi olduğu için... Buranın her santimetrekaresinde önceki ve mevcut yönetimlerin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ilçe yönetimlerimizin ve belediye başkanlarımızın büyük emekleri var. Çok güzel bir bina yapmıştık. Genel Başkanımızın da tabiriyle burası Türkiye'nin en iyi ilçe binasıydı. Buruğuz, evet ama umutsuzluğa kapılmak yok. Biz yeni bir yola çıktık. Bu yol inşallah bizi iktidara taşıyacak.

Bizi binalar değil; sokaklar, kahveler, meydanlar ve köylerde yapacağımız çalışmalar iktidara taşıyacak. Bundan sonra daha çok sahada olacağız. Yol iktidar yolu. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde çok güzel bir yola çıktık. Mutlak butlan kararlarını ilk günden beri tanımadık, Muğla olarak hep birlikte dik durduk. Bu süreçte başta Arzu Başkan olmak üzere 13 ilçe başkanımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Çok kızdık, öfkelendik ama artık bunları geride bırakıp kendi çalışmamıza odaklanmamız gerekiyor. Sorumluluğumuz çok büyük."