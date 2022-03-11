CHP, Mudanya Üniversitesi'nin kurulmasına karşı çıktı
Bursa’da kurulması planlanan Mudanya Üniversitesi ile ilgili teklif Meclis’te kabul edildi. CHP, AKP’lilerin getirdiği teklife komisyonda şerh düştü.
Bursa’da Mudanya Üniversitesi kurulmasına ilişkin karara muhalefet karşı çıktı. “Şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak ve Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatılan vakfın kurucularından olan iş insanı Gıyasettin Bingöl’ün çalışmalarını yürüttüğü ve Bursa’da kurulması planlanan Mudanya Üniversitesi ile ilgili teklif Meclis’te kabul edildi. CHP, AKP’lilerin getirdiği teklife komisyonda şerh düştü.
SAYGINLIĞA GÖLGE
Üniversitenin resmen kurulmadan öğretim üyesi ilanına çıkmasına da tepki gösterilen yazıda, “Meclis’in yasa yapma saygınlığına gölge düşürülmesine seyirci kalınmıştır” denildi.
Yazıda, üniversitenin binalarında da belediye ve kaymakamlık tarafından imara aykırılık tespit edildiği vurgulanarak “İmar sorunu bulunan bir üniversiteye kuruluş izni verilemez. Bursa Mudanya Üniversitesi’ni kuran Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı ve kurucusu olan ‘holding’ hakkında da yeterli bilgiye sahip değiliz” ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Mudanya Belediyesi, kasım ayında üniversite binalarında çok sayıda imara aykırılık tespit etti ve 3 milyon 612 bin lira para cezası uyguladı.
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